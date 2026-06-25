1400 км від України: в Уфі дрони вразили два НПЗ із трьох (відео)

Вранці 25 червня в російській Уфі, що розташована за понад 1000 кілометрів від України в Башкортостані, було вражено два нафтопереробні заводи.

Про два випадки падіння повідомили у Telegram-каналі Exilenova+, опублікувавши фото та відео наслідків. Офіційно місцева влада нічого не коментує.

У північній частині Уфи розташовані три НПЗ компанії "Башнефть": "Башнефть-Новойл", "Башнефть-Уфанефтехім" та "Башнефть-УНПЗ". За даними Exilenova+, прильоти відбулися до двох із них.

Влада та губернатор Башкирії Радій Хабіров нічого не коментують. Але місцеві групи у соцмережах повідомляють, що над Уфою піднімається дим, а в промисловій зоні міста — пожежа.

В Уфі підтверджують "прильоти" на НПЗ

У республіці РФ діє режим "Безпілотна небезпека". Аеропорт Уфи не приймає та не відправляє рейси.

Відео дня

Цікаво, що в Уфі й досі використовують російський "новояз", обережно називаючи вибухи "хлопками" та "гучними звуками".

В Уфі "вибухи"

Це не перша атака на НПЗ в Уфі. Вранці 2 квітня дрони атакували НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфі, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Установка CDU-5, що загорілася, забезпечує близько 28% загальної потужності нафтопереробного заводу.

А в ніч на 13 травня в Російській Федерації спалахнула пожежа на лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Нурліно", яка транспортує нафту з Сибіру.