1400 км от Украины: в Уфе дроны поразили два НПЗ из трех (видео)

Утром 25 июня в российской Уфе, расположенной в более чем 1000 километрах от Украины в Башкортостане, были поражены два нефтеперерабатывающие заводы.

О двух прилетах сообщил Telegram-канал Exilenova+, опубликовав фото и видео последствий. Официально местные власти ничего не комментируют.

В северной части Уфы находятся три НПЗ Башнефти: "Башнефть-Новойл", "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-УНПЗ". По данным Exilenova+, прилеты были в два из них.

Власти и губернатор Башкирии Радий Хабиров ничего не комментируют. Но местные паблики сообщают, что дым поднимается в небо над Уфой, а в промышленной зоне города — пожар.

В Уфе подтверждают "прилеты" по НПЗ

В республике РФ действует режим "Беспилотная опасность". Аэропорт Уфы не принимает и не отправляет рейсы.

Примечательно, но в Уфе продолжают использовать российский "новояз", акуратно называя взрывы "хлопками" и "громкими звуками".

Відео дня

В Уфе "хлопки"

Это не первая атака на НПЗ в Уфе. Утром 2 апреля дроны атаковали НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Загоревшаяся установка CDU-5 обеспечивает около 28% общей мощности нефтеперерабатывающего завода.

А в ночь на 13 мая в Российской Федерации начался пожар на линейно производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нурлино", которая качат нефть из Сибири.