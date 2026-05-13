В Башкортостане горит ЛПДС "Нурлино", которая качает нефть из Сибири: дым на полнеба, — соцсети (видео)

В ночь на 13 мая в Российской Федерации начался пожар на линейно производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нурлино", сообщили в сети. Местные власти молчат об инциденте, хотя россияне публикуют видео с черно-серым столбом дыма, который затянул небо. Что произошло на объекте нефтяной инфраструктуры РФ, расположенном на расстоянии 1400 км от Украины, и почему его повреждение не менее важно, чем атака на ЛПДС "Пермь"?

Первые сообщения об инциденте под Уфой появились в сети утром 13 мая, говорится в серии сообщений в Telegram-канале Exilenova+. Россияне в соцсетях опубликовали фото, на которых зафиксировали столбы дыма над регионом. OSINTеры установили, что речь идет о ЛПДС "Нурлино", расположенной в 22 км к северо-западу от Уфы. Видео, снятые с разных ракурсов, показали инцидент на нефтеперекачивающей станции, а региональное управление МЧС РФ подтвердило, что выехало на тушение пожара.

В пабликах Башкортостана и Уфы не информировали о сигнале воздушной тревоги и угрозе БПЛА, которая передавала пожар. Между тем отмечается, что "Нурлино" является частью магистральных нефтепроводов российской компании "Транснефть", которая зарабатывает деньги для Кремля и продолжения войны в Украине. Месторасположение объекта — юг РФ, под Уральскими горами: нефть направлялась бы в направлении Новороссийска, Туапсе, Тамани и нефтеперерабатывающих заводов в соответствующих регионах. На карте нефтепроводов видим, что ЛПДС "Нурлино" — южнее ЛПДС "Пермь": согласно схеме, там сходятся трубопроводы, которые направляются с месторождений Сибири, например, из ХМАО.

Пожар в РФ — место ЛПДС "Нурлино" на схеме трубопроводов "Транснефть" Фото: Из открытых источников

Фото из Башкортостана показали облака дыма, которые становились все темнее и распространялись над Уфой.

Пожар в РФ — дым над ЛПДС "Нурлино" 13 мая

РосСМИ Astra по видео из-под Уфы установило, что речь идет о пожаре на нефтяном объекте РФ. Одно из видео сняли с расстояния 29 км от точки возгорания: оператор находился по адресу ул. Софьи Перовской и видел все детали инцидента. Тем временем глава правительства Башкортостана Радий Хабиров не информировал о пожаре на промышленном объекте региона. Минобороны РФ отчитывалось о сбитии 286 дронов, но не сообщало о налете в регионе, расположенном в 1400 км от Украины.

На ЛПДС "Нурлино", как показывает Google maps, есть 24 нефтяных резервуара диаметром около 46 м. Ориентировочные координаты объекта "Транснефть" под Уфой — 54.79643, 55.54504.

Пожар в РФ — резервуары на ЛПДС "Нурлино" под Уфой

Отметим, Фокус писал о взрывах и пожарах на соседнем от Нурлино объекте — на ЛПДС "Пермь". Последний инцидент на нефтеперекачивающей станции произошел в ночь на 12 мая. Перед этим местность трижды подряд попадала под удары дронов: горели нефтяные резервуары на ЛПДС "Пермь" и оборудование на Пермском нефтеперерабатывающем заводе.

Напоминаем, в ночь на 13 мая было шумно в порту Тамань в Краснодарском крае РФ. Кроме того, по неизвестным причинам загорелся Измайловский Кремль в Москве.