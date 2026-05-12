Пожар в Перми: после воздушной тревоги поднимается дым у аэропорта

Местные власти уже отчитались, что все в порядке, однако жители зафиксировали столб черного дыма, который виден за много километров.

В Перми, Россия, за 1500 км от линии фронта был зафиксирован взрыв и пожар в районе местного аэропорта. Фокус собрал все, что известно.

Ранее местные СМИ сообщали, что в аэропорту Большое Савино ввели план "Ковер" из-за режима "беспилотная опасность". Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы.

Также такой режим объявляли в соседней Оренбургской области и Башкирии.

В Генштабе ВСУ вероятную атаку беспилотников не комментировали.

Ранее в Перми уже была атакована ЛДПС (Линейная производственно-диспетчерская станция) "Пермь", на которой сгорели 6 из 10 топливных резервуаров. С 29 апреля станцию атаковали не менее трех раз, последняя из которых случилась 7 мая.

А тем временем четыре региона России перевели школы на дистанционное обучение из-за атак БПЛА.

Так, 11 мая, в последний день трехдневного перемирия между Москвой и Киевом, на "удаленку" отправили школьников в Липецкой области и в столице Чувашии Чебоксарах. Кроме того, на дистант "в связи с повышенной угрозой беспилотной и ракетной опасности" перевели школы Пензы и еще четырех районов области. О переводе школ и техникумов на дистант, а детсадов — на "режим свободного посещения" 12 и 13 мая накануне сообщил и губернатор Ставропольского края.

