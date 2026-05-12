Пожежа в Пермі: після повітряної тривоги здіймається дим біля аеропорту

Місцева влада вже відзвітувала, що все гаразд, проте жителі зафіксували стовп чорного диму, який видно за багато кілометрів.

У Пермі, Росія, за 1500 км від лінії фронту було зафіксовано вибух і пожежу в районі місцевого аеропорту. Фокус зібрав усе, що відомо.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в аеропорту Велике Савино ввели план "Килим" через режим "безпілотна небезпека". Аеропорт не приймав і не відправляв рейси.

Також такий режим оголошували в сусідній Оренбурзькій області та Башкирії.

У Генштабі ЗСУ ймовірну атаку безпілотників не коментували.

Раніше в Пермі вже була атакована ЛВПС (Лінійна виробничо-диспетчерська станція) "Перм", на якій згоріло 6 із 10 паливних резервуарів. З 29 квітня станцію атакували щонайменше тричі, остання з яких трапилася 7 травня.

А тим часом чотири регіони Росії перевели школи на дистанційне навчання через атаки БПЛА.

Так, 11 травня, в останній день триденного перемир'я між Москвою і Києвом, на "дистанційку" відправили школярів у Липецькій області та в столиці Чувашії Чебоксарах. Крім того, на дистанцію "у зв'язку з підвищеною загрозою безпілотної та ракетної небезпеки" перевели школи Пензи і ще чотирьох районів області. Про переведення шкіл і технікумів на дистант, а дитсадків — на "режим вільного відвідування" 12 і 13 травня напередодні повідомив і губернатор Ставропольського краю.

