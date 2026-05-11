"Путин не сможет игнорировать": стабильность фронта может стать началом нового этапа войны, — СМИ

Стабилизация ситуации на фронте весной может свидетельствовать о постепенном изменении хода войны в Украине. СМИ отмечают, что несмотря на постоянное давление со стороны РФ и высокую интенсивность боев, российской армии все труднее достигать ощутимых результатов, а затяжная война на истощение начинает создавать для Кремля новые риски.

Как говорится в материале издания The Kyiv Independent, нынешняя весна стала нетипичной для фронта. Если в предыдущие годы именно с потеплением российские войска активизировали наступления и усиливали давление сразу на нескольких направлениях, то теперь ожидаемого прорыва не произошло. В общем, российское продвижение фактически замедлилось, а на отдельных участках фронта — почти остановилось.

Автор отмечает, что последние месяцы все чаще демонстрируют признаки истощения российской наступательной модели. Москва продолжает бросать большие ресурсы в войну, однако даже значительные потери не позволяют РФ достигать стратегических успехов. Особенно показательным стал и парад 9 мая в Москве, который вместо демонстрации силы лишь подчеркнул нервозность Кремля и его стремление избежать новых ударов по российской территории.

В то же время реальная ситуация определяется не символическими событиями, а состоянием фронта. По данным украинских OSINT-аналитиков, темпы захвата территорий Россией в 2026 году оказались ниже, чем в прошлом году, хотя интенсивность штурмов и количество потерь остаются стабильно высокими.

Одной из главных причин таких изменений называют стремительную трансформацию современной войны под влиянием дронов. Массовое применение FPV-беспилотников фактически изменило правила ведения боевых действий: любое скопление техники или пехоты вблизи передовой стало чрезвычайно уязвимым. Поэтому российская армия все чаще переходит к тактике малых штурмовых групп и пытается просачиваться между позициями.

Однако и такая тактика постепенно теряет эффективность, поскольку украинские подразделения адаптируются к новым условиям, усиливая беспилотную составляющую обороны и расширяя зону контроля над полем боя. Особую роль в этом играют как специализированные подразделения беспилотных систем, так и дроновые группы обычных бригад, которые сейчас фактически стали основой сдерживания российских атак.

В публикации отмечается, что в последнее время Украина также значительно усилила удары по российскому тылу. Речь идет не только об атаках по нефтяной инфраструктуре или логистике, но и о системной работе по уничтожению складов, командных пунктов и средств ПВО вдали от линии фронта. В целом, это стало возможным благодаря масштабированию производства новых ударных дронов и развитию собственных технологических решений.

Также автор обращает внимание на изменения в управлении украинской оборонной системой — после прихода Михаила Федорова в Министерство обороны акцент все больше смещается на цифровизацию, аналитику и быстрое внедрение технологий в армии. Важным фактором также стало ограничение использования Starlink российскими силами, что существенно усложнило координацию отдельных подразделений РФ.

Несмотря на положительные тенденции, ситуация для Украины остается сложной. Самым большим вызовом авторы называют человеческий ресурс. Украинская армия вынуждена держать фронт протяженностью более тысячи километров, тогда как нехватка пехоты, истощение военных и проблемы с мобилизацией становятся все более ощутимыми.

Кроме того, Россия продолжает искать слабые места в обороне и активно наращивает производство собственных дронов. Угрожающей остается и ситуация на северной границе, где РФ может готовить новые направления давления в Сумской и Харьковской областях.

Впрочем, главный вывод материала заключается в другом: если нынешняя стабильность фронта сохранится, а российская армия и в дальнейшем будет тратить огромные ресурсы без прорывов, война может перейти в новую фазу. В таком случае Кремль рано или поздно будет вынужден выбирать между еще более глубокой мобилизацией и дальнейшим истощением страны или постепенным отказом от части своих максималистских целей.

"Если это равновесие начнет разрушаться в пользу Украины, Путин не сможет избегать реакции на это вечно. Пока Москва может продолжать войну, пока имеет для этого людей и деньги", — отмечается в тексте.

Автор подчеркивает, что именно на это сегодня и делает ставку Украина — не на быстрый прорыв, а на постепенное разрушение способности России вести затяжную войну. И пока российское наступление теряет темп, а украинская оборона демонстрирует устойчивость даже в условиях постоянного давления, сценарий истощения Кремля уже не выглядит маловероятным.

"По мере того, как погода теплеет, а Россия пытается наверстать упущенное время и ускорить темп на поле боя, следующие несколько месяцев многое прояснят. Тем временем украинские дальнобойные удары и оборонительная стойкость убедительно доказывают неправоту всех, кто призывал к скорой сделке "земля в обмен на мир". И это само по себе уже является победой", — пишет The Kyiv Independent.

До этого издание The New York Post писало, что при нынешних темпах продвижения российской армии могут понадобиться десятки лет, чтобы полностью оккупировать Донбасс. Журналисты отмечали, что несмотря на заявления Кремля об "успехах" на фронте, РФ все чаще сталкивается с замедлением наступления, потерями территорий и проблемами из-за доминирования украинских дронов и технологий.

Также Фокус писал, что после заявлений Владимира Путина о возможных переговорах, в Кремле быстро уточнили, чтозавершения войны в ближайшее время не ожидается, а ситуация на поле боя остается сложной и без существенных изменений.