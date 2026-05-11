Худшие показатели с 2023 года: ВС РФ "еле продвигаются" по линии фронта, — NYT

При среднемесячном продвижении российской армии, которое наблюдается в 2026 году, РФ понадобится минимум три десятилетия, чтобы полностью установить контроль над украинским Донбассом.

Несмотря на попытки российского диктатора Владимира Путина убедить президента США Дональда Трампа в успешном наступлении ВС РФ и неизбежной победе РФ, ситуация на поле боя свидетельствует о другом. Об этом пишет издание The New York Post.

"После успехов в конце прошлого года российские войска замедлились до ползучего темпа. В некоторых частях Украины они потеряли территорию. При среднемесячном темпе продвижения, который наблюдается в этом году, России понадобится более трех десятилетий, чтобы полностью захватить контроль над Донбассом, что Кремль поставил как условие для окончания войны", — говорится в публикации.

Однако аналитики считают, что замедление продвижения россиян может быть временным и вызванным в частности сезонными факторами. Летом ситуация может быть другой, поскольку продвижению может способствовать погода.

РФ столкнулась с рядом неудач

Издание пишет, что РФ уже столкнулась в этом году с рядом неудач. Блокировка спутников Starlink, а также ограничения Кремлем Telegram значительно усложнили связь между российскими военными.

Украине удалось на некоторых участках фронта в последнее время получить преимущество — прежде всего, благодаря развитию технологий, производства и тактики. РФ пытается не отставать в частности в создании лучших беспилотных технологий.

Дроны заставили ВС РФ изменить стратегию

Активное применение Вооруженными силами Украины беспилотников заставило российскую армию изменить стратегию на поле боя. Теперь ВС РФ чаще всего вынуждены проникать на территории небольшими группами военных, что часто происходит пешком. Из-за этого на поле боя все чаще возникает так называемая "серая зона".

"Лучшее, что они могут сделать, — это применять тактику проникновения и атаковать сети поддержки, расположенные достаточно далеко за линией фронта, — нацеливаясь на украинские дронные команды и логистическую поддержку. Но это не приносит быстрых результатов. Они будто застряли", — пояснила Дара Массико, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Массико также добавила, что РФ пока считает постепенное продвижение лучшим подходом, поскольку ей еще не удалось выяснить, как захватить и удерживать большие продвижения путем инфильтрации. Подобная тактика может уберечь россиян от рискованных масштабных операций, которые могут закончиться провалом и поставить под сомнение вопрос победы РФ в этой войне.

Издание также пишет, что по меньшей мере три авторитетные институты, которые следят за ситуацией на поле боя, указывают на замедление темпов продвижения россиян. Речь идет об Институте изучения войны (ISW), Black Bird Group и DeepState. Согласно данным двух из них, случались месяцы, в течение которых РФ не только не завоевывала, но и теряла территории.

Данные Black Bird указывают на то, что достижения россиян на поле боя в течение последних трех месяцев стали худшими показателями для них с 2023 года.

