Россияне продвинулись на Купянском направлении: враг лезет по газовым трубам, — Трегубов

Российские оккупационные войска в последнее время смогли немного продвинуться на Купянском направлении, которое в дальнейшем остается одним из самых горячих на линии фронта. Сейчас есть два отрезка, где ВС РФ пытаются давить — город Купянск и правый берег реки Оскол.

В то же время большинство попыток противника происходят. Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает УНИАН.

"Купянское направление остается одним из самых горячих — россияне постоянно атакуют, пытаясь продвинуться к городу и вытеснить украинские силы за Оскол. Противник активно применяет тактику малых пехотных групп и даже использует инфраструктуру, в частности трубы, для скрытого проникновения, однако большинство таких попыток уничтожается еще на подходах", — заявил он.

В последние недели ситуация стала сложнее, чем в предыдущие месяцы. В то же время Силы обороны контролируют ее.

Сейчас самой большой проблемой для оккупантов является количество беспилотников и средств поражения в целом, что не дает врагу продвигаться сильно и делает их штурмы изнурительными.

При этом для командования ВС РФ, по словам Трегубова, Купянское направление является одним из самых приоритетных.

"Там есть два ключевых момента, ключевые территории — это город Купянск и правый берег реки Оскол. Проблема в том, что россияне активно пытаются лезть с севера от города. Им немного удалось продвинуться в поселке Голубовка. Они используют различные инфраструктурные объекты, такие как трубы (газовые, — ред.) в своих попытках непосредственно проникать в северные районы города. По состоянию на сейчас их удается уничтожать, но ситуация, когда они дошли до Голубовки, стала сложнее, чем была, например, несколько месяцев назад", — подчеркнул он.

В то же время на левом берегу Оскола россияне пытаются отбросить Силы обороны Украины за реку, в частности, вблизи населенного пункта Ковшаровка.

Ситуация на Купянском направлении

По данным Генштаба ВСУ, на Купянском направлении продолжается попытка противника продвинуться в районе населенного пункта Петропавловка.

При этом военный ВСУ с позывным "Мучной" в среду 29 апреля писал о том, что россияне применяют огнеметные системы по Ковшаровке. Также наблюдается продвижение в Куриловке, зафиксированы удары по военному городку.

"На данный момент часть села уже под их контролем. Далее под давлением может оказаться Купянск-Узловой, по нему уже активно работает артиллерия, что говорит о подготовке к дальнейшему продвижению", — написал он.

Ситуация на Купянском направлении Фото: Карта DeepState

Напомним, что армия РФ продвинулась на восток от Константиновки и на север от Купянска. В частности, российские оккупанты продвинулись в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщают аналитики DeepState 27 апреля.

Также российские войска усиливают давление под Константиновкой, Краматорском и Славянском, ситуация там осложняется, пишет военный обозреватель Дмитрий Снегирев, есть нюансы. По его словам, Украина имеет серьезное преимущество в беспилотных летательных аппаратах, и это крайне усложняет противнику реализацию его планов.