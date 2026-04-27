Россия продвинулась в двух областях: что происходит на фронте, — DeepState

Армия РФ продвинулась на восток от Константиновки и на север от Купянска.

В частности, российские оккупанты продвинулись в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщают аналитики DeepState.

В сообщении говорится, что на Харьковщине враг продвинулся на фронте вблизи Петропавловки, которая находится южнее Синьковки на левом берегу реки Оскол. На карте заметно, что враг взял под контроль часть серой зоны в этом районе.

Наступление РФ на фронте

Также аналитики информируют о продвижении врага в районе Константиновки на Донбассе. На карте обозначена часть, где россияне увеличили "клин" со стороны Ступочек в направлении северо-восточных районах Константиновки. Кроме того, враг расширил серую зону в этом районе.

Ситуация на Донбассе

Напомним, что в апреле российские войска активизировались на границе с Сумской областью и пытаются постепенно создать там так называемую буферную зону. По оценкам аналитиков, зона, где уже зафиксировано проникновение и частичный контроль противника, разрослась примерно до 150 квадратных километров, говорится на странице в Telegram-канале аналитического проекта DeepState.

Перед этим россияне фактически "прощупывали" приграничье — проверяли оборону, искали слабые места и возможности для продвижения.

Кроме того, глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин рассказал, для чего россиянам нужно формирование "буферной зоны" в Днепропетровской области. Противник таким образом хочет "освободить" еще один регион.

Также стало известно, что Украина нашла слабое место ПВО РФ. По оценке Института изучения войны (ISW), именно растянутость российской ПВО позволяет украинским силам наращивать дальность, частоту и масштаб ударов по нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и оккупированном Крыму.