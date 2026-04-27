Чтобы "освободить" Запорожье и не только: РФ необходима буферная зона на Днепропетровщине, — Пушилин

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин рассказал, для чего россиянам нужно формирование "буферной зоны" в Днепропетровской области. Противник таким образом хочет "освободить" еще один регион.

Создание такой зоны откроет россиянам путь к "освобождению" Запорожской области. Об этом Денис Пушилин заявил 27 апреля в комментарии для российского издания "ТАСС".

Формирование буферной зоны на территории Днепропетровской области необходимо россиянам для того, чтобы "обеспечить безопасность" непризнанной "Донецкой народной республики". Также Пушилин считает, что это поможет России захватить Запорожскую область.

"Целесообразность расширения буферной зоны (в Днепропетровской области — ред.) диктует необходимость обеспечения безопасности для Великоновоселковского района "ДНР" и, конечно, освобождения Запорожской области", — заявил Пушилин.

Также оккупационный чиновник утверждает, что украинская армия якобы "почувствовала угрозу" из-за угрозы "расширения буферной зоны на Днепропетровщине".

Пушилин также пожаловался, что Украина "перебрасывает серьезные силы" на границы Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

"На определенных участках, где противник пытается регулярно контратаковать, например, на стыке "ДНР" и Запорожской области в Днепропетровской области. Там противник, видя следующие угрозы, бросает достаточно серьезные силы", — рассказал он.

Стоит заметить, что РФ не впервые говорит о необходимости создания буферной зоны на территории Украины. Несколько дней назад, 21 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил, что это "зона безопасности", которая сейчас "постепенно создается на сопредельной территории". Глава Кремля заверил, что россияне будут и в дальнейшем двигаться в этом направлении — до тех пор, пока не "устранят угрозу" для приграничных регионов.

Напомним, 14 апреля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ создают буферную зону в Сумской области: под контролем врага оказались уже около 150 квадратных километров.

10 апреля президент Владимир Зеленский предупреждал, что РФ намерена создать буферную зону возле Беларуси.