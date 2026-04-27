Щоб "звільнити" Запоріжжя і не тільки: РФ необхідна буферна зона на Дніпропетровщині, — Пушилін

Голова так званої "ДНР" Денис Пушилін розповів, для чого росіянам потрібне формування "буферної зони" у Дніпропетровській області. Противник у такий спосіб хоче "звільнити" ще один регіон.

Створення такої зони відкриє росіянам шлях до "звільнення" Запорізької області. Про це Денис Пушилін заявив 27 квітня у коментарі для російського видання "ТАСС".

Формування буферної зони на території Дніпропетровської області необхідне росіянам для того, щоб "забезпечити безпеку" невизнаної "Донецької народної республіки". Також Пушилін вважає, що це допоможе Росії захопити Запорізьку область.

"Доцільність розширення буферної зони (у Дніпропетровській області — ред.) диктує необхідність забезпечення безпеки для Великоновосілківського району "ДНР" та, звісно, ​​звільнення Запорізької області", — заявив Пушилін.

Також окупаційний чиновник стверджує, що українська армія нібито "відчула загрозу" через загрозу "розширення буферної зони на Дніпропетровщині".

Пушилін також поскаржився, що Україна "перекидає серйозні сили" на межі Донеччини, Запорізької та Дніпропетровської областей.

"На певних ділянках, де противник намагається регулярно контратакувати, наприклад, на стику "ДНР" та Запорізької області у Дніпропетровській області. Там противник, бачачи наступні загрози, кидає досить серйозні сили", — розповів він.

Варто зауважити, що РФ не вперше говорить про необхідність створення буферної зони на території України. Кілька днів тому, 21 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив, що це "зона безпеки", яка зараз "поступово створюється на суміжній території". Глава Кремля запевнив, що росіяни будуть і надалі рухатися у цьому напрямку — доти, доки не "усунуть загрозу" для прикордонних регіонів.

Нагадаємо, 14 квітня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ створюють буферну зону у Сумській області: під контролем ворога опинилися вже близько 150 квадратних кілометрів.

10 квітня президент Володимир Зеленський попереджав, що РФ має наміри створити буферну зону біля Білорусі.