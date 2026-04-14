ЗС РФ створюють буферну зону на Сумщині: під контролем ворога вже близько 150 кв. км, — DeepState

Російські війська активізувалися на кордоні із Сумською областю і намагаються поступово створити там так звану буферну зону. За оцінками аналітиків, зона, де вже зафіксовано проникнення та частковий контроль противника, розрослася приблизно до 150 квадратних кілометрів.

Як йдеться в упблікації на сторінці в Telegram-каналі аналітичного проєкту DeepState, перед цим росіяни фактично "промацували" прикордоння — перевіряли оборону, шукали слабкі місця і можливості для просування.

"Взялися за це московити після певного прощупування нашого кордону на можливості брати під контроль місцевість та виявляти слабкі місця", — зауважили у DeepState.

Перші рухи в цьому напрямку пов’язують із районом села Грабовське. Зараз основний тиск змістився до Миропільського — там, за останніми оновленнями, видно подальше просування противника.

Наразі ж уздовж кордону формується зона так званого "сірого" і частково "червоного" контролю, яка поступово розширюється і вже охоплює близько 150 км². Як зазначають аналітики, українські військові розуміють плани противника, стежать за ситуацією і намагаються стримувати його дії. Водночас залишається логічне питання — чи можна було помітити ці наміри раніше і не дати їм розвинутися на старті.

"Але найголовніше питання — хто б мав це побачити раніше і запобігти цьому зародку…", — пишуть аналітики.

Окрім цього, речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов раніше розповідав про ситуацію на Сумщині — його слова передає видання "АрміяInform". За даними військового, російські сили не припиняють спроб створити буферну зону вздовж державного кордону.

Він пояснив, що спочатку противник активно діяв у районах Грабовського та Покровки, однак згодом змістив основні зусилля північніше — у напрямку Миропільського та навколишніх населених пунктів.

За словами Трегубова, наразі глибина просування залишається відносно невеликою — близько одного кілометра. Водночас навіть такі результати він назвав тривожними, адже йдеться про присутність російських сил на українській території. Попри те, що більшість цих населених пунктів були евакуйовані, сама ситуація є неприйнятною, тому українські військові зосереджені на тому, щоб зупинити подальше просування ворога.

Він також зауважив, що ці дії є частиною ширшого плану — створення зони контролю, яка має ускладнити можливі контратаки українських сил. За його оцінкою, росіяни досі враховують досвід операції Сил оборони України в Курська область і намагаються вибудувати буферну смугу глибиною до 20 кілометрів.

Окремо речник звернув увагу на тактику противника: російські підрозділи намагаються просуватися між позиціями українських військових, шукаючи слабкі місця та проміжки між зонами відповідальності бригад. За його словами, цей підхід вони активно використовували протягом минулого року і, ймовірно, продовжать застосовувати й надалі — особливо з появою густої зелені, яка сприятиме прихованому пересуванню.

Раніше Фокус писав, що в Росії розглядають можливість створення буферної зони з боку Придністров’я. Втім, як зазначає експерт, наявне угруповання в цьому регіоні не спроможне становити навіть умовну загрозу для України. За його оцінкою, сили чисельністю від 1,5 до 3 тисяч військових є недостатніми для реалізації подібного сценарію.

Також речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповідав, що наразі Росія немає достатніх ресурсів для реалізації цього плану. Ба більше, ще з 2022 року на цьому напрямку фіксувалися спроби дестабілізації ситуації, тому він перебуває під постійним контролем