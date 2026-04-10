Спроби дестабілізації були ще у 2022 році: чи зможе РФ створити буферну зону біля Білорусі, — ДПСУ

Росія розглядає можливість створення буферних зон уздовж кордону з Україною, зокрема й на напрямку Придністров’я, однак наразі не має для цього достатніх ресурсів. Водночас Кремль намагається використовувати суміжні території, включно з Білоруссю та невизнаними утвореннями, як інструмент тиску на Україну.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі виданню "Новини.LIVE". За його словами, Росія неодноразово заявляла про наміри створити так звані буферні зони або зони контролю вздовж українського кордону, зокрема на напрямках Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Втім, на практиці ворогу не вдається реалізувати ці плани у повному обсязі та сформувати суцільну лінію контролю, а також суттєво розширити зону бойових дій на території України.

Окрему увагу українські прикордонники приділяють ділянці кордону з Молдовою в межах Придністровського сегмента, який розглядається як потенційно загрозливий. Як зазначив Демченко, ще з 2022 року на цьому напрямку фіксувалися спроби дестабілізації ситуації, тому він перебуває під постійним контролем поряд.

Відео дня

"Якщо говорити про кордон з Молдовою в межах Придністровського сегмента, то це один із напрямків, який ми вважаємо загрозливим. З 2022 року, як і кордонам з Росією та Білоруссю, йому приділяється підвищена увага, адже раніше там фіксувалися спроби дестабілізації. Водночас станом на зараз у ворога немає достатніх сил для реалізації подібних планів, хоча такі наміри, ймовірно, залишаються", — пояснив він.

Водночас, станом на зараз, за оцінками ДПСУ, у російських сил немає достатніх можливостей для створення буферної зони на цьому відтинку. Попри те, що такі наміри можуть залишатися у планах Кремля, їх реалізація наразі виглядає малоймовірною.

Крім того, Демченко наголосив, що Росія прагне використовувати всі доступні їй напрямки впливу, зокрема Білорусь та Придністров’я, як інструменти для посилення тиску на Україну, однак фактичні можливості ворога на цих ділянках залишаються обмеженими.

"На щастя, наразі ми не бачимо, що у ворога є достатньо сил і засобів, аби створити там буферну зону, про яку він активно заявляє", — поясни він.

Нагадаємо, що, як розповідав заступник голови Офісу президента Павло Паліса, Росія у довгостроковому варіанті планує створити декілька буферних зон, зокрема: у Харківській, Сумській і Чернігівській областях. Ба більше, у них у планах навіть з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.

Також Фокус писав, що, за словами президента України Володимира Зеленського, в плани ворога входить створення буферної зони вздовж усього кордону Росії та Білорусі з Україною. Однак ЗС РФ не мають достатньої кількості сил для здійснення цих планів.