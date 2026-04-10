Попытки дестабилизации были еще в 2022 году: сможет ли РФ создать буферную зону возле Беларуси, — ГПСУ

Россия рассматривает возможность создания буферных зон вдоль границы с Украиной, в том числе и в направлении Приднестровья, однако пока не имеет для этого достаточных ресурсов. В то же время Кремль пытается использовать сопредельные территории, включая Беларусь и непризнанные образования, как инструмент давления на Украину.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию "Новини.LIVE". По его словам, Россия неоднократно заявляла о намерениях создать так называемые буферные зоны или зоны контроля вдоль украинской границы, в частности на направлениях Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Впрочем, на практике врагу не удается реализовать эти планы в полном объеме и сформировать сплошную линию контроля, а также существенно расширить зону боевых действий на территории Украины.

Отдельное внимание украинские пограничники уделяют участку границы с Молдовой в пределах Приднестровского сегмента, который рассматривается как потенциально угрожающий. Как отметил Демченко, еще с 2022 года на этом направлении фиксировались попытки дестабилизации ситуации, поэтому он находится под постоянным контролем рядом.

"Если говорить о границе с Молдовой в пределах Приднестровского сегмента, то это одно из направлений, которое мы считаем угрожающим. С 2022 года, как и границам с Россией и Беларусью, ему уделяется повышенное внимание, ведь ранее там фиксировались попытки дестабилизации. В то же время по состоянию на сейчас у врага нет достаточных сил для реализации подобных планов, хотя такие намерения, вероятно, остаются", — пояснил он.

В то же время, по состоянию на сейчас, по оценкам ГПСУ, у российских сил нет достаточных возможностей для создания буферной зоны на этом отрезке. Несмотря на то, что такие намерения могут оставаться в планах Кремля, их реализация пока выглядит маловероятной.

Кроме того, Демченко отметил, что Россия стремится использовать все доступные ей направления влияния, в частности Беларусь и Приднестровье, как инструменты для усиления давления на Украину, однако фактические возможности врага на этих участках остаются ограниченными.

"К счастью, пока мы не видим, что у врага есть достаточно сил и средств, чтобы создать там буферную зону, о которой он активно заявляет", — пояснил он.

Напомним, что, как рассказывал заместитель главы Офиса президента Павел Палиса, Россия в долгосрочном варианте планирует создать несколько буферных зон, в частности: в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Более того, у них в планах даже появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

Также Фокус писал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в планы врага входит создание буферной зоны вдоль всей границы России и Беларуси с Украиной. Однако ВС РФ не имеют достаточного количества сил для осуществления этих планов.