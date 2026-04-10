"Хотят буферную зону возле Беларуси": Зеленский предупредил о планах РФ и тяжелом периоде для Украины

В ближайшие месяцы на Украину может оказываться давление — как политическое, так и на поле боя. Об этом предупредил президент Владимир Зеленский.

По его словам, Украину будет ждать непростой период, который продлится примерно до осени. Об этом он сказал в общении с журналистами, передает "УНИАН".

Он предупредил, что ближайшие месяцы будут непростыми и на политическом, и на дипломатическом уровне.

"Я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. Этот период весны-лета будет непростым — и политическим, и дипломатическим. Может быть давление на Украину. И на поле боя также будет оно", — отметил президент.

В то же время, если РФ пойдет на деэскалацию — возможна трехсторонняя встреча уже в апреле-июне.

Отдельно президент рассказал о дедлайне в США, ведь с лета у них начнется подготовка к промежуточным выборам, которые пройдут в ноябре 2026 года.

Зеленский отметил, что ориентировочный "дедлайн" для активной фазы переговоров — август. Однако именно в этот период Россия может активизироваться.

Россия хочет создать буферную зону вдоль Беларуси

Также президент рассказал, что в планы врага входит создание буферной зоны вдоль всей границы России и Беларуси с Украиной, сообщает "Укринформ". Однако ВС РФ не имеют достаточного количества сил для осуществления этих планов.

"Русские" хотят иметь буферную зону вдоль всей границы — и не только своей, но и Беларуси. А это также и Черниговщина, и Сумщина. Здесь ничего нового нет. Что касается Приднестровья: честно говоря, на сегодня не вижу там угрозы", — отметил президент.

Основная активность врага направлена на юге и Запорожском направлении. А главная цель ВС РФ — Покровское направление и продвижение на нем.

РФ хочет создать "буферную зону" в Винницкой области: что известно

8 апреля заместитель главы Офиса президента Павел Палиса в интервью "РБК-Украина" рассказал, что РФ преследует долгосрочные планы в войне с Украиной. Враг в частности стремится создать "буферные зоны" в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, создать условия для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в долгосрочной перспективе захватить Николаевскую и Одесскую области.

Также Палиса отметил, что впервые у россиян зафиксированы намерения по созданию "буферной зоны" в Винницкой области. Однако чиновник считает отсутствующими у РФ шансы на реализацию таких замыслов.

