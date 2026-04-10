"Хочуть буферну зону біля Білорусі": Зеленський попередив про плани РФ і важкий період для України
У найближчі місяці на Україну може чинитися тиск — як політичний, так і на полі бою. Про це попередив президент Володимир Зеленський.
За його словами, Україну чекатиме непростий період, який триватиме приблизно до осені. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами, передає "УНІАН".
Він попередив, що найближчі місяці будуть непростими і на політичному, і на дипломатичному рівні.
"Я думаю, що нам буде дуже складно до вересня. Цей період весни–літа буде непростим — і політичним, і дипломатичним. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також буде воно", — відзначив президент.
Водночас, якщо РФ піде на деескалацію — можлива тристороння зустріч уже у квітні-червні.
Окремо президент розповів про дедлайн у США, адже з літа в них розпочнеться підготовка до проміжних виборів, які пройдуть в листопаді 2026 року.
Зеленський відзначив, що орієнтовний "дедлайн" для активної фази переговорів — серпень. Однак саме в цей період Росія може активізуватися.
Росія хоче створити буферну зону вздовж Білорусі
Також президент розповів, що в плани ворога входить створення буферної зони вздовж усього кордону Росії та Білорусі з Україною, повідомляє "Укрінформ". Однак ЗС РФ не мають достатньої кількості сил для здійснення цих планів.
"Руські" хочуть мати буферну зону вздовж усього кордону — і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівщина, і Сумщина. Тут нічого нового немає. Щодо Придністровʼя: чесно кажучи, на сьогодні не бачу там загрози", — зазначив президент.
Основна активність ворога спрямована на півдні та Запорізькому напрямку. А головна ціль ЗС РФ — Покровський напрямок та просування на ньому.
РФ хоче створити "буферну зону" на Вінниччині: що відомо
8 квітня заступник голови Офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, що РФ переслідує довгострокові плани у війні з Україною. Ворог зокрема прагне створити "буферні зони" у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, створити умови для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі захопити Миколаївську та Одеську області.
Також Паліса наголосив, що вперше у росіян зафіксовано наміри щодо створення "буферної зони" у Вінницькій області. Однак посадовець вважає відсутніми у РФ шанси на реалізацію таких задумів.
