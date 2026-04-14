ВС РФ создают буферную зону на Сумщине: под контролем врага уже около 150 кв. км, — DeepState

Российские войска активизировались на границе с Сумской областью и пытаются постепенно создать там так называемую буферную зону. По оценкам аналитиков, зона, где уже зафиксировано проникновение и частичный контроль противника, разрослась примерно до 150 квадратных километров.

Как говорится в публикации на странице в Telegram-канале аналитического проекта DeepState, перед этим россияне фактически "прощупывали" приграничье — проверяли оборону, искали слабые места и возможности для продвижения.

"Взялись за это московиты после определенного прощупывания нашей границы на возможности брать под контроль местность и выявлять слабые места", — отметили в DeepState.

Первые движения в этом направлении связывают с районом села Грабовское. Сейчас основное давление сместилось к Миропольскому — там, по последним обновлениям, видно дальнейшее продвижение противника.

Сейчас же вдоль границы формируется зона так называемого "серого" и частично "красного" контроля, которая постепенно расширяется и уже охватывает около 150 км². Как отмечают аналитики, украинские военные понимают планы противника, следят за ситуацией и пытаются сдерживать его действия. В то же время остается логичный вопрос — можно ли было заметить эти намерения раньше и не дать им развиться на старте.

Відео дня

"Но самый главный вопрос — кто бы должен был это увидеть раньше и предотвратить этот зародыш...", — пишут аналитики.

Кроме этого, представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов ранее рассказывал о ситуации в Сумской области — его слова передает издание "АрмияInform". По данным военного, российские силы не прекращают попыток создать буферную зону вдоль государственной границы.

Он пояснил, что сначала противник активно действовал в районах Грабовского и Покровки, однако впоследствии сместил основные усилия севернее — в направлении Миропольского и окружающих населенных пунктов.

По словам Трегубова, пока глубина продвижения остается относительно небольшой — около одного километра. В то же время даже такие результаты он назвал тревожными, ведь речь идет о присутствии российских сил на украинской территории. Несмотря на то, что большинство этих населенных пунктов были эвакуированы, сама ситуация неприемлема, поэтому украинские военные сосредоточены на том, чтобы остановить дальнейшее продвижение врага.

Он также отметил, что эти действия являются частью более широкого плана — создание зоны контроля, которая должна усложнить возможные контратаки украинских сил. По его оценке, россияне до сих пор учитывают опыт операции Сил обороны Украины в Курская область и пытаются выстроить буферную полосу глубиной до 20 километров.

Отдельно спикер обратил внимание на тактику противника: российские подразделения пытаются продвигаться между позициями украинских военных, ища слабые места и промежутки между зонами ответственности бригад. По его словам, этот подход они активно использовали в течение прошлого года и, вероятно, продолжат применять и в дальнейшем — особенно с появлением густой зелени, которая будет способствовать скрытому передвижению.

Ранее Фокус писал, что в России рассматривают возможность создания буферной зоны со стороны Приднестровья. Впрочем, как отмечает эксперт, имеющаяся группировка в этом регионе не способна представлять даже условную угрозу для Украины. По его оценке, силы численностью от 1,5 до 3 тысяч военных недостаточны для реализации подобного сценария.

Также представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказывал, что сейчас у России нет достаточных ресурсов для реализации этого плана. Более того, еще с 2022 года на этом направлении фиксировались попытки дестабилизации ситуации, поэтому оно находится под постоянным контролем