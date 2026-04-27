Украина нашла слабое место ПВО РФ: ISW объяснил новую тактику ударов

Украина все активнее использует одну из главных уязвимостей России — перегруженную систему противовоздушной обороны. Она вынуждена одновременно прикрывать приграничные регионы, глубокий тыл, оккупированный Крым, нефтяную инфраструктуру и военные объекты.

По оценке Института изучения войны (ISW), именно растянутость российской ПВО позволяет украинским силам наращивать дальность, частоту и масштаб ударов по нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и оккупированном Крыму. 26 апреля Генеральный штаб Украины сообщил, что в ночь с 25 на 26 апреля украинские войска нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Ярославль РФ, и это вызвало пожар на объекте.

Генштаб Украины сообщил также, что нефтеперерабатывающий завод имеет мощность переработки около 15 миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо и авиационное топливо. Геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, показывают пожары на нефтеперерабатывающем заводе. Украинский источник OSINT оценил, что украинские войска, возможно, нанесли удар по установке ЭЛОУ-АТ-4, ключевому агрегату для первичной переработки сырья. ISW обнаружила геолокационные доказательства того, что украинские войска нанесли по меньшей мере 10 ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре по всей России за последние две недели (примерно с 12 апреля).

"26 апреля СБУ сообщила, что в ночь с 25 на 26 апреля украинские войска также нанесли удары по российской военно-морской базе и аэродрому Бельбек в оккупированном Севастополе, повредив: большие десантные корабли "Ямал Ропуха" и "Фильченков Тапир" (оба Черноморского флота ЧФ); разведывательный корабль "Иван Хурс" и "Юрий Иванов"; учебный центр ЧФ "Лукомка"; штаб радиотехнической разведки войск ПВО России; береговую радиолокационную станцию МР-10М1 "Мис-М1"; самолет-перехватчик МиГ-31; и отдел технического обслуживания аэродрома Бельбек", — отмечают аналитики ISW.

Губернатор от российской оккупационной власти в Севастополе Михаил Развожаев признал украинские удары и заявил, что украинские войска провели одну из крупнейших ударных кампаний по Севастополю, запустив по меньшей мере 71 беспилотник в течение ночи

С марта 2026 года украинские войска постоянно увеличивают дальность, объем и интенсивность своих ударных кампаний дальнего действия по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и на оккупированных территориях Украины, включая недавний удар по Челябинску 25 апреля.

"Украинские войска, вероятно, будут продолжать использовать большую зону атаки глубокого тыла России и перегруженные российские средства противовоздушной обороны для нанесения более частых и масштабных ударов по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам, что поддерживается увеличением производства отечественных беспилотников в Украине", — заключают эксперты ISW.

Напомним, что в оккупированном Севастополе после массированных атак беспилотников так называемый губернатор Михаил Развожаев объявил набор в отряд "Севастополь". Подразделение должно защищать объекты инфраструктуры вместе с силами ПВО и Черноморским флотом.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 18 апреля в Севастополе прогремела серия взрывов после атаки беспилотников. В городе зафиксировали пожары, в частности в районе порта, где горел резервуар с нефтепродуктами. Оккупационные власти подтвердили атаку, заявив, что возгорание произошло из-за падения обломков сбитых БПЛА.