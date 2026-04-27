Україна знайшла слабке місце ППО РФ: ISW пояснив нову тактику ударів

Україна дедалі активніше використовує одну з головних вразливостей Росії — перевантажену систему протиповітряної оборони. Вона змушена одночасно прикривати прикордонні регіони, глибокий тил, окупований Крим, нафтову інфраструктуру та військові об’єкти.

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), саме розтягнутість російської ППО дозволяє українським силам нарощувати дальність, частоту й масштаб ударів по нафтовій інфраструктурі та військовим об'єктам у Росії та окупованому Криму. 26 квітня Генеральний штаб України повідомив, що в ніч з 25 на 26 квітня українські війська завдали удару по Ярославському нафтопереробному заводу в місті Ярославль РФ, і це спричинило пожежу на об'єкті.

Генштаб України повідомив також, що нафтопереробний завод має потужність переробки близько 15 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне паливо та авіаційне паливо. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, показують пожежі на нафтопереробному заводі. Українське джерело OSINT оцінило, що українські війська, можливо, завдали удару по установці ЕЛОУ-АТ-4, ключовому агрегату для первинної переробки сировини. ISW виявила геолокаційні докази того, що українські війська завдали щонайменше 10 ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі по всій Росії за останні два тижні (приблизно з 12 квітня).

"26 квітня СБУ повідомила, що в ніч з 25 на 26 квітня українські війська також завдали ударів по російській військово-морській базі та аеродрому Бельбек в окупованому Севастополі, пошкодивши: великі десантні кораблі "Ямал Ропуха" та "Фільченков Тапір" (обидва Чорноморського флоту ЧФ); розвідувальний корабель "Іван Хурс" та "Юрій Іванов"; навчальний центр ЧФ "Лукомка"; штаб радіотехнічної розвідки військ ППО Росії; берегову радіолокаційну станцію МР-10М1 "Мис-М1"; літак-перехоплювач МіГ-31; та відділ технічного обслуговування аеродрому Бельбек", — зазначають аналітики ISW.

Губернатор від російської окупаційної влади у Севастополі Михайло Развожаєв визнав українські удари та заявив, що українські війська провели одну з найбільших ударних кампаній по Севастополі, запустивши щонайменше 71 безпілотник протягом ночі

З березня 2026 року українські війська постійно збільшують дальність, обсяг та інтенсивність своїх ударних кампаній далекої дії по російській нафтовій інфраструктурі та військових об'єктах у Росії та на окупованих територіях України, включаючи нещодавній удар по Челябінську 25 квітня.

"Українські війська, ймовірно, продовжуватимуть використовувати велику зону атаки глибокого тилу Росії та перевантажені російські засоби протиповітряної оборони для завдавання частіших та масштабніших ударів по російській нафтовій інфраструктурі та військових об'єктах, що підтримується збільшенням виробництва вітчизняних безпілотників в Україні", — підсумовують експерти ISW.

Нагадаємо, що в окупованому Севастополі після масованих атак безпілотників так званий губернатор Михайло Развожаєв оголосив набір до загону "Севастополь". Підрозділ має захищати об’єкти інфраструктури разом із силами ППО та Чорноморським флотом.

Раніше ми також інформували, що в ніч на 18 квітня у Севастополі пролунала серія вибухів після атаки безпілотників. У місті зафіксували пожежі, зокрема в районі порту, де горів резервуар із нафтопродуктами. Окупаційна влада підтвердила атаку, заявивши, що займання сталося через падіння уламків збитих БПЛА.