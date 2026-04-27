Росія просунулася у двох областях: що відбувається на фронті, — DeepState

Армія РФ просунулася на схід від Костянтинівки і на північ від Куп'янська.

Зокрема, російські окупанти просунулися в Донецькій та Харківській областях. Про це повідомляють аналітики DeepState.

У повідомленні йдеться, що на Харківщині ворог просунувся на фронті поблизу Петропавлівки, яка знаходиться південніше Синьківки на лівому березі річки Оскіл. На карті помітно, що ворог взяв під контроль частину сірої зони в цьому районі.

Наступ РФ на фронті

Також аналітики інформують про просування ворога в районі Костянтинівки на Донбасі. На мапі позначено частину, де росіяни збільшили "клин" зі сторони Ступочок в напрямку північно-східних районах Костянтинівки. Крім того, ворог розширив сіру зону в цьому районі.

Ситуація на Донбасі

Нагадаємо, що у квітні російські війська активізувалися на кордоні із Сумською областю і намагаються поступово створити там так звану буферну зону. За оцінками аналітиків, зона, де вже зафіксовано проникнення та частковий контроль противника, розрослася приблизно до 150 квадратних кілометрів, йдеться на сторінці в Telegram-каналі аналітичного проєкту DeepState.

Перед цим росіяни фактично "промацували" прикордоння — перевіряли оборону, шукали слабкі місця і можливості для просування.

Крім того, голова так званої "ДНР" Денис Пушилін розповів, для чого росіянам потрібне формування "буферної зони" у Дніпропетровській області. Противник у такий спосіб хоче "звільнити" ще один регіон.

Також стало відомо, що Україна знайшла слабке місце ППО РФ. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), саме розтягнутість російської ППО дозволяє українським силам нарощувати дальність, частоту й масштаб ударів по нафтовій інфраструктурі та військовим об'єктам у Росії та окупованому Криму.