Росіяни просунулися на Куп'янському напрямку: ворог лізе по газових трубах, — Трегубов

Російські окупаційні війська останнім часом змогли трохи просунутися на Куп'янському напрямку, який надалі залишається одним з найгарячіших на лінії фронту. Наразі є два відтинки, де ЗС РФ намагаються тиснути — місто Куп’янськ і правий берег річки Оскіл.

Водночас більшість спроб противника відбуваються. Про це заявив речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов, передає УНІАН.

"Куп’янський напрямок залишається одним із найгарячіших – росіяни постійно атакують, намагаючись просунутися до міста та витіснити українські сили за Оскіл. Противник активно застосовує тактику малих піхотних груп і навіть використовує інфраструктуру, зокрема труби, для прихованого проникнення, однак більшість таких спроб знищується ще на підходах", — заявив він.

В останні тижні ситуація стала складнішою, ніж у попередні місяці. Водночас Сили оборони контролюють її.

Наразі найбільшою проблемою для окупантів є кількість безпілотників та засобів ураження загалом, що не дає ворогу просуватися сильно та робить їхні штурми виснажливими.

При цьому для командування ЗС РФ, за словами Трегубова, Куп'янський напрямок є одним з найпріоритетніших.

"Там є два ключові моменти, ключові території — це місто Куп’янськ і правий берег річки Оскіл. Проблема в тому, що росіяни активно намагаються лізти з півночі від міста. Їм трохи вдалося просунутися у селищі Голубівка. Вони використовують різні інфраструктурні об’єкти, як-то труби (газові, — ред.) у своїх намаганнях безпосередньо проникати до північних районів міста. Станом на зараз їх вдається знищувати, але ситуація, коли вони дійшли до Голубівки, стала складніша, ніж була, наприклад, кілька місяців тому", — наголосив він.

Водночас на лівому березі Осколу росіяни намагаються відкинути Сили оборони України за річку, зокрема, поблизу населеного пункту Ківшарівка.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку триває спроба противника просунутися в районі населеного пункту Петропавлівка.

При цьому військовий ЗСУ з позивним "Мучной" у середу 29 квітня писав про те, що росіяни застосовують вогнеметні системи по Ківшарівці. Також спостерігається просування у Курилівці, зафіксовані удари по військовому містечку.

"На даний момент частина села вже під їхнім контролем. Далі під тиском може опинитися Куп’янськ-Вузловий, по ньому вже активно працює артилерія, що говорить про підготовку до подальшого просування", — написав він.

Ситуація на Куп'яньскому напрямку Фото: Мапа DeepState

Нагадаємо, що армія РФ просунулася на схід від Костянтинівки і на північ від Куп'янська. Зокрема, російські окупанти просунулися в Донецькій та Харківській областях. Про це повідомляють аналітики DeepState 27 квітня.

Також російські війська посилюють тиск під Костянтинівкою, Краматорськом і Слов'янськом, ситуація там ускладнюється, пише військовий оглядач Дмитро Снєгирьов, є нюанси. За його словами, Україна має серйозну перевагу в безпілотних літальних апаратах, і це вкрай ускладнює противнику реалізацію його планів.