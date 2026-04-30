Давление со стороны РФ и козыри ВСУ: почему Украина имеет преимущество в боях на Донбассе

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о том, что в течение последнего месяца обострилась ситуация на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях.

Стратегической задачей противника является полная оккупация Донецкой области. Враг усиливает комбинированные атаки на крупнейшие города-крепости Донбасса: Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку. Территория городских и индустриальных застроек четырех крупнейших городов Славянско-Краматорской агломерации более чем в четыре раза превышает площадь Бахмута и более чем в семь раз — площадь Покровска.

До боевых действий в крупных промышленных городах Донецкой области в среднем проживало до 90 тыс. человек, а в Краматорске и Славянске — 147 тыс. и 105 тыс. соответственно. Война сократила эту численность почти вдвое. По состоянию на 27 марта 2026 года, по данным Управлении стратегических коммуникаций ДонОВА, в Краматорске насчитывалось около 58 тыс. человек, а в Славянске — около 41 тыс. человек.

Замечу, что военная кампания противника для захвата Бахмута — города с населением 71 тыс. человек — длилась 9 месяцев. Еще 22 месяца россияне пытались захватить Покровск — город с населением 60 тыс. человек.

Оккупационные войска ежедневно наносят десятки ударов управляемыми и фугасными авиабомбами по Константиновке, превращая жилые кварталы в руины. ФАБ-3000 фактически уничтожают город, оставляя минимальные шансы для гражданского населения.

По информации Донецкой областной ОГА, в Константиновке остается более 2500 местных жителей. Сейчас в городе нет газа, воды и электроснабжения, там действует один пункт несокрушимости и две скважины.

Заехать в город с гуманитарной помощью или для эвакуации людей сейчас почти невозможно, потому что враг простреливает все подъездные пути. Поэтому подразделения полиции и представители органов власти не имеют возможности попасть в Константиновку. Добраться до Константиновки можно только пешком, однако и это остается крайне рискованным — территория находится под постоянным дроновым контролем россиян.

Оккупанты, кроме ФАБов, активно применяют ствольную и реактивную артиллерию, а также беспилотники. Их тактическое преимущество базируется на контроле господствующих высот как в Часов Яре, так и в Торецке, тогда как Константиновка расположена в низине. Это значительно усложняет задачи украинских защитников, ведь противник получает возможность огневого контроля над самим городом и локациями Сил обороны Украины.

Однако наибольшую опасность это представляет для мирного населения. Возможность эвакуации практически сведена к нулю. Противник контролирует практически все подъездные пути. Для эвакуации местных привлекают группы военнослужащих Сил обороны Украины.

Кроме артиллерии россияне активно используют дроны, атакуя даже гражданский транспорт. Для усиления ударов противник перебросил на это направление фронта операторов беспилотников подразделения "Рубикон".

Оккупанты продолжают попытки прорваться в районе улиц Мартеновская и Парковая, а также в районе улиц Бахмутская и Котельниковых. Ожидать, что россияне откажутся от своих стратегических намерений, не приходится. На этом направлении активно стягиваются оперативные резервы, что создает предпосылки для усиления наступательных операций оккупационных сил.

В течение прошлой недели противник пытался прорвать украинскую оборону из района Александро-Шультино в направлении южных и юго-восточных окраин города.

Сложной остается ситуация в районе Ильиновки, что создает предпосылки для дальнейшего продвижения противника в направлении западных районов города.

Силы обороны Украины удерживают позиции в юго-западной части Часов Яра, чем делают невозможным фланговый охват позиций Сил обороны Украины в Константиновке. Зато противник атакует в направлении микрорайон "Новосеверный" — Стенки. Кроме того, противник, обойдя местный Днепровский пруд с запада, пытался войти в Николаевку с северо-запада силами нескольких малых пехотных групп.

В последние дни оккупанты усилили давление на позиции украинских защитников со стороны Ступочек в направлении северо-восточных районов Константиновки. Кроме того, враг расширил серую зону в этом районе.

На Лиманском направлении основные боевые действия сосредоточены вокруг стратегически важного населенного пункта Рай-Александровка, ключевого населенного пункта для Сил обороны Украины. Сейчас бои продолжаются в лесополосах вблизи этого района.

Рай-Александровка расположена на незначительном расстоянии от Славянска и Краматорска. Это создает предпосылки для применения противником ствольной и реактивной артиллерии для огневого поражения этих городов. О том, что Славянск уже находится в зоне поражения, свидетельствует остановка Славянской ТЭС, которая обеспечивала электроснабжение территорий Донецкой области, контролируемых Украиной.

Сейчас Силы обороны Украины активно осуществляют контратакующие действия, чтобы остановить продвижение оккупантов, прежде всего в направлении Славянска и Краматорска.

В течение прошлой недели Силы обороны Украины имели тактические успехи к востоку от Кривой Луки.

На Лиманском направлении проводится зачистка населенных пунктов Сосновое, Яровая и Александровка, а также рейды в Ямпольском лесу. Замечу, что эти рейдовые действия — не контрнаступление. Они блокируют заведение российских подразделений и не дают им возможности полностью закрепиться на занятых территориях.

В целом враг стремится реализовать план флангового охвата позиций украинских военных вблизи Славянска. Прежде всего будет идти речь об использовании тактики взятия под огневой контроль локации Сил обороны Украины. Эту тактику россияне "откатали" в боях за Авдеевку, Бахмут, Соледар, а теперь распространяют с учетом специфики Славянско-Краматорской агломерации.

Впрочем, сейчас ситуация отличается от боев за Бахмут, поскольку у Сил обороны Украины значительно возросла численность подразделений операторов БПЛА. Оккупанты подтверждают тот факт, что Украина имеет серьезные преимущества и в численности подразделений операторов БпЛА, и главное — в количестве применения FPV-дронов и дронов-сбрасывателей.

К тому же значительно увеличилась ширина кил-зоны Сил обороны Украины. А это делает невозможным скрытую передислокацию личного состава и техники, а также снижает темпы продвижения россиян. То есть основное отличие от боев в Бахмуте заключается в том, что мы используем инновационные технологии как украинские, так и наших стратегических партнеров. Прежде всего это существенно меняет ход боевых действий.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

