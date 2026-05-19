От Украины до Балтии: в РФ официально расширили основания для применения армии за рубежом

На днях государственная дума рф приняла закон, который предоставляет российскому диктатору официальное право единолично принимать решения о вводе российских войск в другие страны под предлогом "защиты прав и свобод граждан россии". Военный эксперт Дмитрий Снегирев проанализировал этот документ.

Этот документ вносит концептуальные изменения в федеральные законы страны-оккупанта "Об обороне" и "О гражданстве". Теперь армия рф может быть официально применена за рубежом, если гражданина этой страны арестовали, удерживают или преследуют в уголовном или ином порядке. Действие закона распространяется на решения судов иностранных государств, принятые "без участия рф", а также на решения международных судебных органов, которые Москва не признает (например, Международный уголовный суд).

Профильный комитет госдумы отметил, что закон также призван "защищать российские организации от иностранных противоправных посягательств", под чем Кремль де-факто подразумевает аресты государственных активов и санкции. Закон вводит понятие "экстерриториального использования" армии. Отныне окончательное право отправлять солдат за границу в таких случаях возлагается непосредственно на президента РФ.

Відео дня

Обращаю внимание, что принятие государственной думой рф этого закона совпадает по времени с активизацией дипломатических процессов.

Важно

Украина, Балтия и дроны: война, которая уже не имеет границ

Прежде всего этот шаг направлен на Соединенные Штаты и их союзников. Страна-оккупант таким образом демонстрирует готовность к дальнейшим сценариям эскалации и фактически заявляет о своем "праве" на превентивное применение вооруженных сил для защиты собственных граждан или русскоязычного населения за рубежом. В результате формируется концепция, согласно которой зоной военно-политических интересов России объявляются страны постсоветского пространства.

Соответственно, в потенциальную зону применения вооруженных сил страны-оккупанта прежде всего попадают страны Балтии. Это означает, что речь идет не только о давлении на отдельные государства, но и о создании вызова для блока НАТО. В этом контексте особое внимание привлекает сценарий так называемого Сувалкского коридора — гипотетического сухопутного маршрута, который мог бы соединить территорию Беларуси с российским эксклавом — Калининградской областью. Такой коридор должен был бы проходить по территории Польши и стран Балтии.

Дополнительным сигналом являются предыдущие заявления министра иностранных дел России Лаврова о том, что завершение войны против Украины возможно только с учетом "гарантий безопасности" для страны-оккупанта. В этом смысле принятие закона является продолжением этой риторики: Россия пытается навязать собственное видение архитектуры безопасности, в частности относительно нерасширения НАТО, а также закрепить за собой возможность превентивных действий, включая удары по территории потенциальных противников.

На практическом уровне это сопровождается эскалацией напряженности в приграничных регионах. В частности, в Эстонии активизируется информационная кампания о возможных сценариях в приграничных городах, таких как Нарва, где обсуждаются варианты дестабилизации или даже оккупации. Параллельно россия усиливает военную инфраструктуру на границе с Финляндией, что также создает опасные сценарии для эскалации.

Важно

Север Украины или Сувалкский коридор: закрытые леса Беларуси и возможные военные сценарии РФ (карта)

Отдельно стоит упомянуть и Балтийский регион в целом. Звучали заявления о потенциальных претензиях РФ на остров Готланд, который имеет стратегическое значение для контроля над судоходством. Таким образом, то есть потенциально можно говорить о том, что в зоне возможного применения армии государства-агрессора в первую очередь оказываются страны Балтии, а также Финляндия, Швеция и другие государства региона. В то же время не исключается и политический сигнал странам постсоветского пространства, прежде всего Молдове.

Также нельзя исключать и Беларусь — особенно на фоне последних событий, связанных с ее постепенным сближением с Соединенными Штатами. Аналогичная ситуация касается и Казахстана, который страна-оккупант все чаще рассматривает как недружественное государство.

Подытоживая, этот закон имеет целью очертить так называемые "красные линии" — зоны военно-политического влияния России. Его действие фактически распространяется как на страны бывшего СССР, так и на государства НАТО, граничащие со страной-оккупантом.

Если говорить об одном из ключевых аспектов — это возможность применения армии для "защиты" россиян в случае их ареста за рубежом. На самом деле этот пункт может трактоваться значительно шире. Речь идет не только об обычных гражданах, но и о лицах, которые могут быть привлечены к деятельности в интересах России.

Например, в контексте нынешних отношений с Азербайджаном задержание граждан РФ в ответ на действия российской стороны в отношении граждан Азербайджана может быть использовано как повод для дальнейшего давления. Причем такие ситуации могут стать инструментом для уменьшения влияния других игроков в регионе, прежде всего Соединенных Штатов в Закавказье, которое Россия традиционно считает зоной своих исключительных интересов. Речь о так называемом коридоре Трампа — тех соглашениях, которые подписаны между Арменией, Азербайджаном и США. Подобные инициативы также могут рассматриваться Россией как угроза ее влиянию, а значит — как дополнительный повод для политического или даже силового давления. Таким образом, этот закон выступает еще одним сигналом как для Армении, так и для Азербайджана.

Что касается реакции Запада, то военные аналитики и разведки стран НАТО рассматривают этот шаг как создание Россией заблаговременного юридического плацдарма для потенциальных гибридных или прямых военных операций против европейских государств.

Важно

До 200 км от линии фронта: украинские дроны уничтожают логистику оккупантов

Относительно Украины, этот закон создает дополнительные риски. Фактически речь идет о подрыве основ государственности, поскольку понятие "русскоязычного населения" или "граждан России" является довольно условным и может трактоваться Россией произвольно. Если раньше аннексия Крыма и оккупации восточных областей объяснялись "защитой" русскоязычных, то теперь формируется юридическая база для подобных действий в будущем.

Министерство иностранных дел Украины назвало принятый закон "агрессивным беззаконием". Спикер МИД Георгий Тихий провел прямую историческую параллель с действиями нацистской Германии в 1938 году, когда Адольф Гитлер оправдывал оккупацию чехословацкой Судетской области идентичными лозунгами о "защите соотечественников".

Что же касается практического применения этого закона, то делать точные прогнозы сложно. Сейчас основные ресурсы страны-оккупанта сосредоточены в войне против Украины. Ее возможности для ведения активных боевых действий против других стран ограничены — как с точки зрения человеческих, так и технических и финансовых ресурсов, открытие второго фронта создало бы серьезные проблемы для России. Поэтому дальнейшее развитие событий в значительной степени будет зависеть от ситуации в Украине и хода войны на ее территории.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.