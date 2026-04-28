Южное направление не "замораживается": ВСУ фиксируют переброску резервов РФ и новые штурмы

Стоит заметить, что информация о переброске оккупационных войск с Гуляйпольского направления на восток не соответствует действительности.

Оккупанты не "замораживают" юг. Несмотря на предположение о том, что Россия якобы "жертвует" южными направлениями ради более быстрого наступления в Донецкой области, в ВСУ такие оценки не подтверждают. Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что разведка не подтверждает переброску сил с юга на восток. "Наоборот есть данные о том, что несколько частей, несколько подразделений россияне перебрасывают сюда, на юг, и несколько подразделений именно из учебных центров, полигонов, которые проходили подготовку на временно оккупированных территориях. Из этих частей они сейчас их подтягивают сюда, ближе к линии фронта. И это признаки того, что они не будут сбавлять темп своих штурмовых действий", — заявил он.

Сейчас на Гуляйпольском направлении Силы обороны Украины контратакуют к северу от Гуляйполя — это Прилуки, Варваровка, Александровка. В то же время оккупационная армия атакует в районе Приморска и Степногорска.

От Степногорска до Запорожья самый короткий путь, поэтому оккупанты и пытаются активизировать театр боевых действий и выйти непосредственно на зону огневого поражения Запорожья с использованием ствольной артиллерии.

За последнюю неделю подразделения спецназначения ГУР Министерства обороны Украины в районе Степногорска провели ряд успешных контрмероприятий, которые сделали невозможным дальнейшее продвижение оккупантов на этом направлении. Комплексную операцию по деоккупации и зачистке Степногорска проводят бойцы спецподразделения "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны.

По информации украинской разведки, российская армия на этом участке понесла существенные потери: несколько сотен военных, более двух десятков единиц техники, включая бронемашины и средства радиоэлектронной борьбы. Часть оккупантов украинские бойцы взяли в плен во время боев в пределах населенного пункта.

Противник на этом направлении бросает в контратаки малые группы от 1 до 10 человек под прикрытием тумана. Кроме того, враг сосредоточил на этом участке элитные расчеты FPV-дронов, пытаясь установить преимущество в воздухе. Однако "благодаря интегрированной системе ПВО малого радиуса и мастерству украинских пилотов" небо остается за Силами обороны Украины.

Возвращение поселка Степногорск под контроль украинской армии выравнивает линию фронта и разрушает планы россиян по наступлению на город Запорожье.

Сейчас на Запорожское направление зафиксирована передислокация подразделений 120-й дивизии морской пехоты — это Балтийский флот, и 40-й отдельной бригады морской пехоты — это Тихоокеанский флот. Резервы передислоцируются как с оккупированных территорий Запорожской области, это направление Мелитополя и Мариуполя. И соответственно, с территории временно оккупированного Крыма.

Сейчас Запорожское направление рассматривается оккупантами как одно из приоритетных, так же как и Донецкое.

Однако есть и менее приоритетное для россиян направление — Александровское, где также есть успешное контрнаступление Сил обороны.

Сама ситуация на стыке Запорожской и Днепропетровской областей использовалась как фактор военно-политического давления на политическое руководство Украины. Речь идет об угрозе создания буферных зон с возможностью создания прецедента так называемого "обмена территории". Продвижение в Днепропетровской области должно было быть ограничено глубиной максимум до 10–15 километров, и это должно было, по мнению россиян, создать предпосылки для обмена временно оккупированных территорий Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей на районы Донецкой области, которые находятся под контролем Сил обороны Украины.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

