Не только Донбасс: в ISW назвали ключевые цели РФ в войне

Заявление главы так называемой "ДНР" Дениса Пушилина о том, что россиянам нужно формирование "буферной зоны" на Днепропетровщине для полного захвата Запорожской области пролностью противоречит заверениям РФ в том, что для окончания войны ей необходим только выход ВСУ с Донбасса.

Институт изучения войны (ISW) считает, что что Россия сохраняет свои территориальные цели за пределами оставшейся части неоккупированной Донецкой области, и слова Пушилина свидетельствуют, что Кремль блефует, заявляя, что только отказ Украины уступить России неоккупированную часть Донбасса является причиной продолжения кровопролитной войны.

В своем интервью российским СМИ Пушилин объяснял, что формирование буферной зоны на территории Днепропетровской области якобы необходимо россиянам для того, чтобы "обеспечить безопасность" непризнанной "Донецкой народной республики". Также он считает, что это поможет России захватить Запорожскую область.

Еще в прошлом году генерал запаса Игорь Романенко говорил, что после возможного отступления из Донецкой области, как требуют в Москве, украинские военные могут оказаться без оборонительных сооружений.

"Опасность в том, что, например, сейчас линия соприкосновения там, где у нас есть фортификации, мощные районы обороны, а сейчас нам будут предлагать везде отойти на 40 км. Это надо покинуть на отдельных участках все и где-то выйти в поле и, давайте там что-то делайте, если это вам нужно. На отдельных участках может быть и такое", — отмечал он.

В недавнем интервью президент Украины Владимир Зеленский также отверг вариант выхода ВСУ с Донбасса. Он пояснил, что в случае уступок России украинская армия потеряет стратегически важные укрепления, которые строились годами.

"Мы не можем просто обсуждать передачу Донбасса. Если мы оставим Донбасс россиянам, они оккупируют наши лучше всего защищенные места без всяких потерь", — поясни он.

Это, в свою очередь, откроет противнику путь к новым наступлениям без значительных потерь. В частности, президент прямо предупредил, что после этого под ударом могут оказаться Харьков и Днепр — ключевые экономические центры страны. Кроме военных рисков, такой сценарий несет и внутреннюю угрозу, ведь может вызвать глубокий раскол в обществе, чего, по словам главы государства, и хочет Кремль.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сегодня переговоры о завершении войны в Украине свелись к "торговле за несколько квадратных километров территории".

Также сообщалось, что, по словам спикера кремлевского главы РФ Дмитрия Пескова, Украина уже сейчас должна оставить Донбасс России. По его мнению, именно это решение завершит горячую фазу войны.