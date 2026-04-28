Не тільки Донбас: в ISW назвали ключові цілі РФ у війні

Заява глави так званої "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що росіянам потрібне формування "буферної зони" на Дніпропетровщині для повного захоплення Запорізької області повністю суперечить запевненням РФ у тому, що для закінчення війни їй потрібен тільки вихід ЗСУ з Донбасу.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Росія зберігає свої територіальні цілі за межами решти неокупованої частини Донецької області, і слова Пушиліна свідчать, що Кремль блефує, заявляючи, що тільки відмова України поступитися Росії неокупованою частиною Донбасу є причиною продовження кровопролитної війни.

У своєму інтерв'ю російським ЗМІ Пушилін пояснював, що формування буферної зони на території Дніпропетровської області нібито необхідне росіянам для того, щоб "забезпечити безпеку" невизнаної "Донецької народної республіки". Також він вважає, що це допоможе Росії захопити Запорізьку область.

Відео дня

Ще торік генерал запасу Ігор Романенко говорив, що після можливого відступу з Донецької області, як вимагають у Москві, українські військові можуть опинитися без оборонних споруд.

"Небезпека в тому, що, наприклад, зараз лінія зіткнення там, де в нас є фортифікації, потужні райони оборони, а зараз нам будуть пропонувати скрізь відійти на 40 км. Це треба покинути на окремих ділянках все і десь вийти в поле і, давайте там щось робіть, якщо це вам потрібно. На окремих ділянках може бути й таке", — зазначав він.

У недавньому інтерв'ю президент України Володимир Зеленський також відкинув варіант виходу ЗСУ з Донбасу. Він пояснив, що в разі поступок Росії українська армія втратить стратегічно важливі укріплення, які будувалися роками.

"Ми не можемо просто обговорювати передачу Донбасу. Якщо ми залишимо Донбас росіянам, вони окупують наші найкраще захищені місця без жодних втрат", — пояснив він.

Це, своєю чергою, відкриє противнику шлях до нових наступів без значних втрат. Зокрема, президент прямо попередив, що після цього під ударом можуть опинитися Харків і Дніпро — ключові економічні центри країни. Окрім військових ризиків, такий сценарій несе і внутрішню загрозу, адже може спричинити глибокий розкол у суспільстві, чого, за словами глави держави, і хоче Кремль.

Нагадаємо, раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що сьогодні переговори про завершення війни в Україні звелися до "торгівлі за кілька квадратних кілометрів території".

Також повідомлялося, що, за словами спікера кремлівського глави РФ Дмитра Пєскова, Україна вже зараз повинна залишити Донбас Росії. На його думку, саме це рішення завершить гарячу фазу війни.