Страна-оккупант официально юридически закрепляет внутреннюю границу между своей Ростовской областью и временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит ее же пропагандистским заявлениям о "полной интеграции" этих территорий.

В мае 2026 года губернатор Ростовской области Слюсарь внес в местное законодательное собрание соответствующие законопроекты, а профильный комитет местного парламента уже одобрил соглашения, окончательное утверждение которых назначено на 28 мая 2026 года.

Общая длина установленной границы Ростовской области с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей составляет около 660 километров (более 400 км — суша). В частности, протяженность официальной границы с оккупированными территориями Луганщины составит 492 км, а Донетчины — 178 км.

Стоит отметить, что оккупанты проложили границу по советско-украинским административным ориентирам: через поймы рек Миус, Крынка, Мокрый и Сухой Еланчик, а также балки и лесные массивы.

Несмотря на заявления Кремля о "едином пространстве", на этих рубежах продолжает действовать полноценный режим ФСБ с рентгеном багажа, проверками, многочасовыми очередями и допросами. Более того, захватчики постепенно изолируют оккупированные территории: например, Воронежская область ограничила въезд с оккупированной Луганщины, оставив только один действующий пункт пропуска.

Фактически речь идет о том, что страна-оккупант хочет официально оформить линию между Ростовской областью и оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей как внутреннюю административную границу.

Примечательно, что еще с мая 2024 года в России была введена особая 5-километровая зона на границе, чтобы ограничить свободное передвижение между субъектами федерации страны-оккупанта и оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей Украины.

При этом был введен специальный режим въезда: официальное пересечение границы было разрешено только через пункты пропуска.

Чем это было обусловлено? Прежде всего россияне поняли, что с этих территорий идет неконтролируемый поток оружия, взрывчатых веществ и незаконное перемещение так называемых "новых граждан" РФ вне таможенного контроля.

То есть россияне столкнулись с тем, что оккупированные территории Донбасса превратились в "черную дыру". Еще при АТО до начала широкомасштабной войны криминальные группировки РФ использовали эту территорию как анклав для торговли наркотическими и психотропными веществами.

Это был "буфер" между Россией и Украиной. Плюс существовал трафик краденых автомобилей, которые из Украины шли через эти квазиобразования на территорию страны-оккупанта неконтролируемым потоком.

Кроме того, добавилась и экономическая контрабанда, которая была еще при Украине. Это — уголь из незаконных "копанок" на территории Антрацитовского, Краснолучского и Свердловского районов, что подрывает возможности угледобычи на территории самой России.

"Новые территории", — это анклав, хуже даже Чечни, учитывая количество оружия и отсутствие правового режима. Это обусловило создание 5-километровой зоны в 2024 году.

Сейчас усиление контроля обусловлено тем, что россияне также пытаются сделать невозможным пересечение границы с Россией агентурой украинских спецслужб. Они ввели ограничения на передвижение граждан Украины (и в классическом понимании, и с временно оккупированных территорий) исключительно через Шереметьево, где есть достаточно серьезный контроль со стороны спецслужб.

Оккупанты захлебнулись от неконтролируемого потока огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, криминальных элементов, подакцизных товаров. Ведь ни для кого не секрет, что Луганская и Донецкая области еще при Украине были центрами производства контрафактной водки, табачных изделий. И этот Клондайк находился под контролем и спецслужб Украины, и приближенных к Януковичу лиц.

Подытоживая, замечу, что таким образом российские власти пытаются защитить собственные регионы от неконтролируемого потока оружия, взрывчатки и дезертиров из зоны боевых действий.

Кроме того, российские власти пытаются упорядочить кадастровые, имущественные и земельные вопросы внутри своей системы, полностью отделяя правовое поле РФ от хаоса на захваченных территориях.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

