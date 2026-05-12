Оккупанты активизировали наступление на Покровском направлении: ВСУ сдерживают давление и контратакуют

На Покровском направлении оккупанты пытаются потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное и в направлении населенных пунктов Анновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Здесь Россия сосредоточила до 106 тысяч военных и собирает резервы для продолжения наступления. Город Покровск оккупанты используют для накопления сил и техники.

Войска РФ пытаются достичь локальных "успехов" на Покровском направлении, чтобы усилить внутреннюю пропаганду.

В Покровске зафиксировано накопление оперативных резервов оккупационных войск, в частности это подразделения 90-й танковой дивизии. Кроме того, Покровск используется противником уже как база накопления не только тяжелой бронетехники, но и личного состава для дальнейшего продвижения вглубь украинской территории. Если в целом характеризовать ситуацию на фронте, то следует отметить резкую интенсификацию боевых действий на Покровском направлении.

Відео дня

Сейчас войска РФ пытаются давить на украинские позиции в районе Родинского.

В районе Родинского у оккупантов есть определенные тактические успехи, в частности продвижение в районе многоэтажек. Но следует отметить, что Силы обороны Украины успешно сдерживают дальнейшее давление оккупационных войск, используя оперативные резервы, а именно дополнительные подразделения операторов БпЛА и удары штурмовой авиации по местам временного сосредоточения личного состава оккупационной армии.

Важно

Карт-бланш от отчаяния: что российское командование готовит для наступления на Запорожье

Украинские военные на несколько десятков километров расширили возможности поражения оккупантов с помощью беспилотников.

Российские оккупанты вынуждены признать, что Силы обороны Украины успешно используют тактику ретрансляторов, что увеличивает дальность поражения как живой силы противника, так и тяжелой бронетехники и средств поражения.

Кроме того, россияне пытаются интенсифицировать боевые действия в районе Гришино. Враг пытается двигаться в сторону фермерских хозяйств к северу от Покровска. Впрочем, эти попытки остаются безрезультатными.

В свою очередь Силы обороны Украины провели ряд успешных контратак в направлении села. Они выбили подразделения оккупационных войск с ранее занимаемых позиций на северных окраинах, чем значительно улучшили свое тактическое положение.

Как сообщали в 7 корпусе ШР ДШВ ВСУ, в центре села Гришино Донецкой области украинские военные нанесли авиаудар по позициям российских сил, в результате чего была уничтожена группа оккупантов.

Следует отметить и успешные действия Сил обороны в направлении Покровска. Речь идет об использовании тактики так называемых рейдовых групп, что не дает оккупантам возможности закрепиться в Покровске.

В то же время противник вводит резервы, в частности наблюдает деятельность подразделений "Сомали".

В Мирнограде противник разворачивает пункты управления, пытаясь использовать населенный пункт как промежуточное звено для дальнейшего продвижения в направлении Родинского. На этом участке фронта только 38-я отдельная бригада морской пехоты поразила 11 единиц российской артиллерии с начала мая.

Основной целью россиян остается населенный пункт Гришино. Здесь действуют несколько подразделений различных российских бригад, которые пытаются продвинуться как непосредственно в пределах поселка, так и в обход — через открытые поля в направлении Васильевки.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.