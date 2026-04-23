Спецслужбы страны-оккупанта готовят на территории Беларуси масштабную провокацию с элементами операции "под чужим флагом", с целью обвинить Украину в диверсиях на территории этой страны.

По информации аналитического отдела ГИ "Правое Дело", российские спецслужбы готовят провокацию с ударами по нефтеперерабатывающим предприятиям и складам с горюче-смазочными материалами на территории Республики Беларусь. При этом ответственность за такие действия могут возложить на Силы обороны Украины, в частности на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Параллельно готовится информационное сопровождение этой провокации российских спецслужб. В частности, на этой неделе может быть обнародовано видео допроса захваченного в плен бойца спецподразделения ГУР МОУ. Последний под давлением даст показания о сборе разведданных украинской разведкой о местах скопления складов горюче-смазочных материалов, маршрутов поставки сырой нефти для переработки на ключевых предприятиях Беларуси и графиков отгрузки продукции, в первую очередь для нужд страны-оккупанта.

Кроме того, по информации аналитического отдела "Права Справа", на запланированной пресс-конференции украинский пленник должен озвучить информацию о сборе информации подразделениями радиоэлектронной разведки ГУР МОУ разговоров белорусских авиадиспетчеров с пилотами аивакомпании "Белавиа".

Обращаю внимание, что в ноябре 2025 года США официально сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", исключив ее из санкционного списка. Это решение стало следствием освобождения Беларусью 52 политзаключенных в сентябре 2025 года. Ограничения были сняты также с отдельных самолетов, включая борт Александра Лукашенко.

Сценарий имеет многовекторный характер и сочетает в себе как информационно-психологическую операцию, так и возможные диверсионные действия на предприятиях критической инфраструктуры Республики Беларусь. Готовится комплексная операция российских спецслужб "под чужим флагом".

В случае реализации такого сценария ответственность будет лежать на российских спецслужбах. Подобные действия российских спецслужб являются попыткой обвинить Украину в дестабилизации внутренней ситуации на территории Республики Беларусь и имеют признаки активных операций в информационном поле с целью формирования антиукраинской информационной повестки дня.

Напомню, российские спецслужбы уже планировали подобные операции, в частности хотели взорвать здание, где должны были бы судить пленных "азовцев". После обнародования информации аналитического отдела ГИ "Правое Дело" удалось сорвать планы россиян. Судебный процесс не состоялся.

Кроме того, обнародованная 07 февраля 2017 года аналитическим отделом ГИ "Правое Дело" информация о намерениях спецслужб противника сделала невозможным проведение запланированной пресс-конференции с захваченными в плен бойцами 8-го полка спецназначения ССО.

