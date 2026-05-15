Планы РФ по созданию "буферной зоны" на Харьковщине сорваны, ВСУ сдерживают наступление оккупантов

Российский план создания так называемой "буферной зоны" в Харьковской области полностью провалился, а попытки врага расширить линию контроля на этом направлении успешно пресекаются Силами обороны Украины.

Заявления российского диктатора и военного руководства армии противника о планах создать буферную зону глубиной до 20 км в Харьковской области имеют целью военно-политическое давление в контексте потенциальных переговорных процессов. Враг пытается шантажировать Украину и западных партнеров искусственным расширением линии фронта.

Таким образом, российская сторона угрожает расширением линии фронта за счет новых украинских территорий, в частности Сумской, Харьковской и Черниговской областей, которые не входят в состав страны-оккупанта по указу от 30 сентября 2022 года.

Успешные контратаки Сил обороны Украины не позволяют российским войскам расширить зону своего присутствия на этом участке фронта. Оккупанты пытаются вытеснить украинских защитников с позиций в районе Волчанских Хуторов. Зафиксирована передислокация дополнительных подразделений оккупационной армии, однако все их попытки безрезультатны.

На этом направлении оккупанты также пытаются прощупывать украинскую оборону тактикой действий малых штурмовых групп в направлении Купянска-Узлового. То есть они не оставляют попыток прорыва к этой стратегической железнодорожной станции. А это основной логистический хаб Сил обороны Украины. Но все попытки оккупантов расширить зону присутствия уничтожаются еще практически на подходе непосредственно к линии боевого соприкосновения.

В ходе успешных действий подразделений 129 ОВМБр удалось вернуть под контроль Сил обороны Украины населенный пункт Отрадное и его окрестности. Освобождена территория площадью около 22 квадратных километров, ликвидировано 56 российских военных, улучшено тактическое положение ВСУ на направлении. Успешную зачистку и вытеснение оккупантов из лесополос и укрепленных позиций осуществила 129 отдельная тяжелая механизированная бригада при поддержке артиллерии и операторов БПЛА.

Кстати, БПЛА играют решающую роль в поддержке украинских военных на фронте в Харьковской области.

Успешные действия операторов БПЛА — это тактика Сил обороны Украины в моменте так называемых "кил-зон", или же стены дронов.

На Харьковщине активно задействованы иностранные добровольцы. В частности, бойцы группы "Астра" Международного легиона ГУР МО осуществляют воздушную аэроразведку, держат позиции и утилизируют оккупантов с помощью ударных FPV-дронов.

Кроме этого, следует отметить успешные разведывательно-поисковые действия ГУР МОУ и других составляющих Сил обороны Украины в Купянске. Там фактически не осталось организованного сопротивления российских подразделений. Можем говорить о том, что Купянск — это уже практически полностью контролируемый украинскими подразделениями город.

Город важен для врага из-за его географического расположения: взяв Купянск, россияне смогут значительно улучшить снабжение за счет короткого плеча логистики, как с территории РФ, так и оккупированных районов Луганской области. Кроме того, по городу проходит река Оскол — естественная фортификация, которую с конца 2025 года оккупанты тщетно пытаются преодолеть.

Фото: Харьковский областной совет

Оккупанты не достигли своих ключевых целей на Купянском направлении, поэтому прикрываются вымышленными успехами.

Еще 20 ноября 2025-го начальник генштаба противника Герасимов заявил об успешном взятии города. С тех пор российский диктатор трижды повторил тезисы об "освобождении" города. Но, как видим, ситуация прямо противоположная.

В прошлом году противник активизировал наступательные действия на Великобурлукском направлении. Тогда противнику удалось оккупировать небольшую территорию между Волчанском и Купянском, но дальше продвинуться вглубь Харьковской области им не удалось. Оккупанты активно используют этот отрезок для проведения ротаций, воздушной разведки и восстановления численности личного состава. Основной целью врага являются попытки перерезать украинскую логистику между Волчанским и Купянским (в частности Двуречанским) секторами обороны.

В планах оккупантов создание так называемой "буферной зоны" вдоль всей российско-украинской границы в Харьковской области, объединив Волчанский и Купянский фронты.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев оценивает ситуацию на Харьковском направлении как стабильно напряженную. Он отмечает, что глобальный замысел российского командования на Харьковщине заключается в отвлечении украинских стратегических резервов от других критических участков фронта, прежде всего Донетчины.

Впрочем, оккупационная армия оказалась неспособной захватить значительные территории на Харьковщине для создания стабильного подконтрольного "буфера". Планы вражеского генштаба посыпались, а группировки войск противника, которые должны были бы выполнять эту задачу, связаны тяжелыми боями.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.