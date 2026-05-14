До 200 км от линии фронта: украинские дроны уничтожают логистику оккупантов

На Луганском направлении операторы БПЛА Сил обороны Украины сосредоточены на уничтожении железнодорожной логистики противника и складов с горюче-смазочными материалами.

С помощью инновационных дронов-камикадзе проведены успешные атаки по железнодорожным поездам с горючим вблизи Станицы Луганской и под самым Луганском.

Кроме того, поражены два крупных склада МТЗ оккупантов в глубоком оперативном тылу, а также база ремонта военной техники и расположение механиков противника в г. Ровеньки Луганской области.

В результате налетов украинских БПЛА поражены военные объекты оккупантов в Луганске, что вызвало длительные пожары и перебои с энергоснабжением военной инфраструктуры армии страны-оккупантов.

Аналогичные удары ВСУ наносят по тыловым объектам войск противника на оккупированных территориях Донецкой области, сосредотачиваясь на логистике и пунктах управления.

Украинские беспилотники полностью перерезали или существенно усложнили движение по основным транспортным артериям. На трассе Т-0509 (Н-10) Мариуполь–Донецк ударные дроны нового типа Hornet активно уничтожают вражескую автомобильную технику и автоцистерны с горючим непосредственно в движении. На трассе М-30 Горловка–Пантелеймоновка–Ясиноватая–Донецк логистическое сообщение оккупантов полностью заблокировано.

1-й корпус Нацгвардии "Азов" и батальон Black Sky бригады "Спартан" осуществляют круглосуточное воздушное патрулирование Донецкой кольцевой дороги и подступов к Донецку.

На днях подразделения Сил беспилотных систем (СБС) уничтожили большой хаб-склад ударных дронов "Шахед" и серверные магистральных операторов связи в Донецке, а также уничтожили ЗРК "Тор-М1" возле Кальчиновки, который прикрывал логистические маршруты противника.

Стоит заметить, что в течение последней недели российские военные блогеры фиксируют регулярные удары украинских БПЛА на расстоянии до 200 км по южной трассе М-14 Мариуполь–Бердянск–Мелитополь, которая является критической для обеспечения группировки войск "Днепр" и связи с оккупированным Крымом.

Силы обороны Украины в моменте блокирования логистики противника используют модели БПЛА, которые по стоимости значительно меньше чем российские аналоги типа "Ланцет". Эта тактика позволяет осуществлять массированные удары на глубину от 50 до 150 км.

Примечательно, что использование украинскими операторами БПЛА терминалов Starlink и автоматизированного доведения на цель делает украинские беспилотники неуязвимыми для стандартных российских систем радиоэлектронной борьбы.

Напомню, год назад Главное управление разведки (ГУР) опубликовало первое видео работы подразделения "Призрака" в Крыму. Тогда дроны-камикадзе ГУР МОУ за несколько дней поразили 21 единицу военной техники. Большинство — это системы противовоздушной обороны. Постепенно операторы БПЛА ГУР МОУ наращивали количество ударов и их глубину. К осени 2025-го года количество опубликованных украинской разведкой ударов держалась на уровне около двух десятков в месяц.

Начиная с ноября 2025-го, среднее количество поражений выросло сразу вдвое. Это связано с тем, что о таких ударах начали отчитываться Силы специальных операций и Силы беспилотных систем.

Удары ознаменовали начало большой украинской кампании против российской ПВО и логистики противника на оккупированных территориях.

Сейчас из-за постоянных потерь на тыловых локациях командование оккупационной армии вынуждено переносить склады боеприпасов и базы хранения техники из прифронтовых зон вглубь тыла, что значительно увеличивает плечо логистики, замедляет поставки БК на передовую и срывает наступательные темпы врага.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.