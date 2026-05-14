До 200 км від лінії фронту: українські дрони знищують логістику окупантів

На Луганському напрямку оператори БпЛА Сил оборони України зосереджені на знищенні залізничної логістики противника та складів з паливно-мастильними матеріалами.

За допомогою інноваційних дронів-камікадзе проведено успішні атаки по залізничних потягах із пальним поблизу Станиці Луганської та під самим Луганськом.

Крім того уражено два великих склади МТЗ окупантів у глибокому оперативному тилу, а також базу ремонту військової техніки та розташування механіків противника у м. Ровеньки Луганської області.

Унаслідок нальотів українських БпЛА уражено військові об'єкти окупантів у Луганську, що спричинило тривалі пожежі та перебої з енергопостачанням військової інфраструктури армії країни-окупанта.

Аналогічні удари ЗСУ завдають по тилових об’єктах військ противника на окупованих територіях Донецької області, зосереджуючись на логістиці та пунктах управління.

Українські безпілотники повністю перерізали або суттєво ускладнили рух основними транспортними артеріями. На трасі Т-0509 (Н-10) Маріуполь—Донецьк ударні дрони нового типу Hornet активно нищать ворожу автомобільну техніку та автоцистерни з пальним безпосередньо в русі. На трасі М-30 Горлівка—Пантелеймонівка—Ясинувата—Донецьк логістичне сполучення окупантів повністю заблоковано.

1-й корпус Нацгвардії "Азов" та батальйон Black Sky бригади "Спартан" здійснюють цілодобове повітряне патрулювання Донецької кільцевої дороги та підступів до Донецька.

Днями підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) знищили великий хаб-склад ударних дронів "Шахед" та серверні магістральних операторів зв'язку в Донецьку, а також знищили ЗРК "Тор-М1" біля Кальчинівки, який прикривав логістичні маршрути противника.

Варто зауважити, що протягом останнього тижня російські воєнні блогери фіксують регулярні удари українських БпЛА на відстані до 200 км по південній трасі М-14 Маріуполь—Бердянськ—Мелітополь, яка є критичною для забезпечення угруповання військ "Днепр" та зв'язку з окупованим Кримом.

Сили оборони України в моменті блокування логістики противника використовують моделі БПЛА, які коштують значно менше, ніж російські аналоги типу "Ланцет". Ця тактика дає змогу здійснювати масовані удари на глибину від 50 до 150 км.

Примітно, що використання українськими операторами БпЛА терміналів Starlink та автоматизованого доведення на ціль робить українські безпілотники невразливими для стандартних російських систем радіоелектронної боротьби.

Нагадаю, рік тому Головне управління розвідки (ГУР) опублікувало перше відео роботи підрозділу "Примари" у Криму. Тоді дрони-камікадзе ГУР МОУ за декілька днів уразили 21 одиницю військової техніки. Більшість — це системи протиповітряної оборони. Поступово оператори БпЛА ГУР МОУ нарощували кількість ударів та їх глибину. До осені 2025-го року кількість опублікованих українською розвідкою ударів трималась на рівні приблизно двох десятків на місяць.

Починаючи з листопада 2025-го, середня кількість уражень зросла одразу вдвічі. Це пов'язано з тим, що про такі удари почали звітувати Сили спеціальних операцій та Сили безпілотних систем.

Удари ознаменували початок великої української кампанії проти російської ППО та логістики противника на окупованих територіях.

Наразі через постійні втрати на тилових локаціях командування окупаційної армії змушене переносити склади боєприпасів та бази зберігання техніки з прифронтових зон углиб тилу, що значно збільшує плече логістики, уповільнює постачання БК на передову та зриває наступальні темпи ворога.

