Окупанти активізували наступ на Покровському напрямку: ЗСУ стримують тиск і контратакують

На Покровському напрямку окупанти намагаються потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в напрямку населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Тут Росія зосередила до 106 тисяч військових і збирає резерви для продовження наступу. Місто Покровськ окупанти використовують для накопичення сил і техніки.

Війська РФ намагаються досягти локальних "успіхів" на Покровському напрямку, щоб посилити внутрішню пропаганду.

У Покровську зафіксовано накопичення оперативних резервів окупаційних військ, зокрема це підрозділи 90-ї танкової дивізії. Крім того, Покровськ використовується противником уже як база накопичення не лише важкої бронетехніки, але й особового складу для подальшого просування вглиб української території. Якщо загалом характеризувати ситуацію на фронті, то слід відзначити різку інтенсифікацію бойових дій на Покровському напрямку.

Зараз війська РФ намагаються тиснути на українські позиції в районі Родинського.

У районі Родинського в окупантів є певні тактичні успіхи, зокрема просування в районі багатоповерхівок. Але слід зазначити те, що Сили оборони України успішно стримують подальший тиск окупаційних військ, використовуючи оперативні резерви, а саме додаткові підрозділи операторів БпЛА та удари штурмової авіації по місцях тимчасового зосередження особового складу окупаційної армії.

Українські військові на кілька десятків кілометрів розширили можливості ураження окупантів за допомогою безпілотників.

Російські окупанти змушені визнати, що Сили оборони України успішно використовують тактику ретрансляторів, що збільшує дальність ураження як живої сили противника, так і важкої бронетехніки та засобів ураження.

Крім того, росіяни намагаються інтенсифікувати бойові дії в районі Гришиного. Ворог намагається рухатися у бік фермерських господарств на північ від Покровська. Утім, ці спроби залишаються безрезультатними.

Своєю чергою Сили оборони України провели низку успішних контратак у напрямку села. Вони вибили підрозділи окупаційних військ із раніше займаних позицій на північних околицях, чим значно покращили своє тактичне становище.

Як повідомляли у 7 корпусі ШР ДШВ ЗСУ, у центрі села Гришине на Донеччині українські військові завдали авіаудару по позиціях російських сил, унаслідок чого було знищено групу окупантів.

Слід відзначити й успішні дії Сил оборони в напрямку Покровська. Йдеться про використання тактики так званих рейдових груп, що не дає окупантам можливості закріпитися в Покровську.

Водночас противник вводить резерви, зокрема спостерігає діяльність підрозділів "Сомалі".

У Мирнограді противник розгортає пункти управління, намагаючись використати населений пункт як проміжну ланку для подальшого просування у напрямку Родинського. На цьому відтинку фронту лише 38-ма окрема бригада морської піхоти уразила 11 одиниць російської артилерії з початку травня.

Основною ціллю росіян залишається населений пункт Гришине. Тут діють кілька підрозділів різних російських бригад, які намагаються просунутися як безпосередньо в межах селища, так і в обхід – через відкриті поля у напрямку Василівки.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.