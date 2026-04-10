Украинцы в армии РФ: как Кремль использует на фронте жителей оккупированных территорий

Пытаясь пополнить катастрофические потери, которые российская армия несет на передовой, российские власти усиливают мобилизацию на временно захваченных территориях Украины, а также расширяют набор иностранных наемников и привлекают заключенных.

Прежде всего тотальная мобилизация коснулась оккупированных районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Россияне пытаются пополнить личный состав именно благодаря гражданам Украины, проживающим на этих территориях. К тому же мобилизационные мероприятия проводятся даже на предприятиях критической инфраструктуры — это угледобывающие предприятия, а также предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность областных центров, в частности Луганска и Донецка. Уже сейчас остро стоит вопрос нехватки квалифицированной рабочей силы.

Напомню, согласно новому закону, с 1 января 2026 года призыв граждан страны-оккупанта на срочную службу будет осуществляться без разделения на традиционные весеннюю и осеннюю кампании.

Обращаю внимание, что мобилизация имеет максимально широкий характер и сопровождается ограничением свободы передвижения.

Мобилизационный возраст установлен от 18 до 65 лет. В то же время фактически перекрыты границы с Российской Федерацией с территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей, чтобы не дать местным жителям выехать в Россию, а дальше — в страны Европы. То есть пополнение личного состава происходит практически исключительно благодаря населению оккупированных территорий.

Точное количество украинцев, принудительно мобилизованных в российскую армию с начала полномасштабного вторжения, назвать невозможно. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, это 46 327 человек. Главное управление разведки МО Украины отчитывалось о 60 тыс. Больше всего — из Крыма, более 35 тыс. человек. В Севастополе — более 5 тыс. и столько же в оккупированной части Донецкой области.

Таким образом Кремль не только замещает катастрофические потери российской армии, но и решает демографический вопрос на захваченных землях, избавляясь от потенциально нелояльного населения.

Принудительная мобилизация — это еще одно проявление геноцидной политики России против Украины. Кроме того, мобилизованных мужчин россияне посылают на войну против Украины без особой военной подготовки. "Первая задача, которую ставит перед собой Россия, — "почистить" временно оккупированные территории от украинского населения", — заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

Украина воюет народом, Россия — деньгами: что показали четыре года нашей мобилизации

Также Россия значительно увеличила привлечение иностранных наемников.

Если раньше называлась цифра до 15 тысяч граждан ближнего и дальнего зарубежья, то сейчас, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, общее количество иностранных наемников достигает около 30 тысяч. Вместе с тем, их материально-техническое обеспечение значительно хуже, чем у российских контрактников.

Еще одним источником пополнения войск остаются заключенные.

Расширены мобилизационные мероприятия в местах лишения свободы. В 2025 году армия страны-оккупанта, по оценкам западных аналитиков, привлекла не менее 126 тыс. для пополнения потерь личного состава из числа так называемого "спецконтингента" — заключенных, должников по кредитам и лиц с проблемами с законом. Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам и другие проблемы.

По информации украинской разведки, для перекрытия человеческих потерь на фронте Москва в 2026 году планирует мобилизовать не менее 10 тыс. солдат из числа "спецконтингента" каждый месяц.

Еще во время мятежа Пригожина российский диктатор Путин подписал указ о том, что заключенные имеют право непосредственно подписывать контракты Минобороны РФ. Последний указ Путина продолжил эту практику, в частности, то, что подписать контракт с Минобороны РФ заключенные могут непосредственно в зале суда. То есть, россияне расширили возможности скрытой мобилизации.

По данным ФСИН, в российских тюрьмах содержат более 500 тыс. человек. Поэтому это достаточно серьезный мобилизационный резерв, который будет использовать страна-террорист. К тому же, спецслужбы РФ будут решать для себя несколько вопросов одновременно. Во-первых, снижение финансовой нагрузки на ФСИН. Во-вторых, разгрузка российских колоний и уменьшение криминогенной ситуации как на российских улицах, так и непосредственно в местах лишения свободы. В-третьих, обычная утилизация уголовников руками Сил обороны Украины. Это тактика еще сталинских спецслужб, и она активно внедряется во времена Путина.

Российские власти также усиливают давление на срочников. Проводятся мобилизационные мероприятия среди срочников, которых в принудительном порядке заставляют подписывать контракты с Министерством обороны РФ якобы на добровольной основе.

В то же время Кремль избегает объявления масштабной мобилизации из-за страха внутренней нестабильности.

До проведения выборов в Российской Федерации российский диктатор Путин не пойдет ни на полную, ни даже на частичную мобилизацию, опасаясь социальных потрясений. Последние непродуманные действия власти, в частности сбои в работе Telegram, которые повлияли даже на банковский сектор, уже вызвали волну недовольства. Это показывает, что российские власти панически боятся роста напряжения в обществе.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

