Плановые сборы или скрытая мобилизация: зачем Кремль готовит резервистов на 2026 год

Россия объявила о новых военных сборах резервистов в 2026 году, расширив перечень лиц, которых могут привлекать к тренировкам. Указ Путина появился на фоне рекордных потерь, резкой активизации боев и политического давления Кремля на Запад. Фокус выяснил, зачем Москва усиливает работу с резервом именно сейчас и какую реальную угрозу это может представлять для Украины.

В понедельник, 8 декабря, Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2026 году к военным сборам будут привлечены граждане России, находящиеся в запасе.

К новому призыву относятся не только бывшие военнослужащие, но и резервисты из министерства чрезвычайных ситуаций, внутренних войск, Росгвардии — то есть потенциально более широкий круг лиц, чем обычно.

В последние недели Москва уже объявила масштабный набор резервистов в подразделения, которые "должны защищать критически важные объекты" — якобы от угроз со стороны беспилотников или диверсантов. Эти подразделения формируют как минимум в 20 регионах РФ. Новые правила предусматривают, что с 2026 года призыв срочников может продолжаться в течение всего календарного года.

Потери РФ и "длинная война": скрытые мотивы Кремля

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что указ Путина о военных сборах резервистов в 2026 году свидетельствует о критических проблемах России как в военной, так и в политической плоскости. По его словам, документ демонстрирует прежде всего недостаток боеспособных подразделений и оперативных резервов, что становится все более очевидным на фоне интенсивных боев.

"Показательной была передислокация подразделений с Запорожского направления на Покровское. Несмотря на то что там сосредоточено около 150 тысяч личного состава, боеспособных частей фактически нет, а оперативных резервов — тем более", — объясняет Фокусу эксперт.

По его словам, российские "тактические успехи", о которых заявляет Кремль, имеют другую сторону — огромные человеческие потери, которые Россия сейчас не может компенсировать.

Снегирев напоминает, что сами россияне озвучили цифры, которые подтверждают критическую диспропорцию между потерями и мобилизационными возможностями:

"По словам Медведева, с января по ноябрь контракт с армией подписали 336 тысяч человек. Но, по оценкам британской разведки, за этот период потери РФ составляют 353 тысячи. То есть потери превышают возможность пополнения личного состава".

Именно это, по мнению эксперта, и стало военной предпосылкой появления нового указа — попыткой компенсировать потери за счет "скрытой мобилизации", которую Кремль предпочитает не называть своим именем.

Впрочем, военный аспект — лишь часть истории. Вторая составляющая, политическая, по мнению Снегирева, может быть даже важнее.

"Путин повышает ставки. Это политический сигнал прежде всего Соединенным Штатам — демонстрация того, что Россия готова играть в долгую, пренебрегая технологиями и экономическими ресурсами и делая ставку на свое традиционное превосходство в живой силе. То есть буквально готовность забрасывать украинские позиции пушечным мясом", — говорит эксперт.

Он отмечает, что появление указа именно после визита Зеленского в европейские столицы и консультаций с партнерами — не случайно. Это элемент военно-политического давления и на западные столицы, и на Киев, призванный показать якобы неисчерпаемые возможности России вести войну годами.

На ситуацию влияет и резкая активизация боевых действий вдоль всей линии фронта. По словам Снегирева, количество боевых столкновений возросло до 270 в сутки — еще неделю назад их было около 170.

"Россия резко активизировала наступательные действия по всей протяженности фронта в 1250 километров. А чтобы поддерживать такое наступление, требуется постоянное пополнение личного состава", — отмечает эксперт.

Именно поэтому указ о сборах резервистов вписывается в общий контекст: Кремль одновременно пытается компенсировать потери, усиливать давление на партнеров Украины и демонстрировать готовность к длительной войне.

Эксперт подчеркивает, что конечная цель таких действий — заставить Украину принять российский сценарий завершения войны, где Москва диктует условия.

"Это завуалированная мобилизация, совмещенная с политическим давлением. Россия стремится принудить Украину к своему формату завершения войны", — говорит он.

В свою очередь, Генштаб ВСУ учитывает реалии фронта и потребности обороны.

"Украина четко понимает ситуацию и не собирается поддаваться на военное давление", — заключает эксперт.

Он отмечает, что заявление Генерального штаба об усилении мобилизационных мероприятий демонстрирует готовность Украины действовать в соответствии с угрозами и сохранять стратегическую устойчивость. Это, по его словам, важный сигнал: несмотря на все попытки Кремля поднять ставки, Украина не намерена вступать в навязанную Россией игру и остается способной противодействовать масштабному военному давлению.

Плановые сборы РФ: реальная ли угроза для Украины

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, указ Путина стоит рассматривать не как новую мобилизацию, а как очередной ежегодный документ о проведении плановых военных сборов. Он напоминает, что такие указы издаются регулярно и являются частью стандартной системы подготовки резерва РФ.

"Указ касается плановых сборов и тренировок, а не мобилизации. Такие документы появляются ежегодно и являются частью российской системы работы с резервистами", — объясняет Фокусу эксперт.

Селезнев уточняет, что под эти мероприятия попадают граждане, которые уже проходили военную службу и находятся в запасе. Цель сборов — поддержать боеспособность резерва, обновить знания и навыки, проверить готовность техники и мобилизационных возможностей. Обычно такие тренировки длятся от нескольких недель до двух месяцев и не предусматривают отправку участников в зону боевых действий.

Вместе с тем эксперт отмечает, что сам факт подписания указа не является прямым признаком немедленной эскалации или подготовки к новой волне мобилизации. Однако документ имеет ряд важных последствий, которые необходимо учитывать в контексте длительной войны. По его словам, сборы позволяют России удерживать резерв в состоянии готовности, а после завершения тренировок часть участников могут склонить к подписанию контрактов и дальнейшей отправке на фронт. Кроме этого, система сборов поддерживает в рабочем состоянии военный учет и кадровый резерв, а также фактически готовит мобилизационный ресурс к возможным будущим кампаниям.

Селезнев предостерегает, что в этих сборах есть и дополнительные риски для самих резервистов.

"Во время сборов военные руководители активно поощряют резервистов к подписанию контрактов, чтобы потом отправить их в зону боевых действий. Второй риск — подготовка к мобилизации. Указ может быть частью подготовки на случай, если Кремль решит объявить новую волну мобилизации", — говорит он.

Подытоживая, Селезнев подчеркивает: указ президента РФ — это плановый документ, который свидетельствует о продолжении регулярной подготовки резерва к тренировкам в 2026 году. Он сам по себе не означает, что Россия немедленно начнет массовую мобилизацию. В то же время этот факт подтверждает, что Кремль системно работает над содержанием и усилением военного резерва, готовясь к длительной войне и возможным новым этапам эскалации.

