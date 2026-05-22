Даже оккупанты признают превосходство: Силы обороны Украины системно наносят удары по глубокому тылу российской логистики

Силы обороны Украины усилили контроль над логистикой российских войск благодаря масштабному применению ударных беспилотников.

Следует отметить, что оккупанты признают преимущество Сил обороны Украины в использовании ударных беспилотников по всей протяженности российско-украинского фронта. К тому же речь идет о том, что за последние два месяца Силы обороны Украины значительно увеличили количество подразделений операторов БпЛА.

Сейчас украинские дроны уже имеют серьезное влияние на российскую военную логистику на глубине до 150 км. Оккупанты вынуждены признать тот факт, что украинские беспилотники фактически контролируют так называемый "сухопутный коридор", который соединяет страну-оккупанта с временно оккупированными территориями Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и, соответственно, с временно оккупированным Крымом. Именно "сухопутный коридор" был одной из стратегических задач российской оккупационной армии на момент проведения так называемой "специальной военной операции". Фактически речь идет о том, что на пятый год войны планы "СВО" провалены. Особенно в части улучшения логистики с оккупированными территориями Украины.

Украинские военные продолжают масштабировать удары по тыловым позициям оккупационной армии, что существенно затрудняет снабжение оккупационных подразделений.

В частности, спецподразделения ГУР МОУ осуществляют комплексное и систематическое огневое поражение военной логистики российских оккупантов на временно оккупированных территориях и в тылу врага. Спецоперации украинской разведки направлены на полное перерезание путей поставки оружия, техники и горючего для российской армии.

Так, например, спецподразделение ГУР "Призраки" провело успешную операцию, нанеся пять прицельных ударов непосредственно во время движения вражеских грузовых эшелонов. Поражены локомотивы, транспортировавшие технику, а также топливные цистерны.

Ударами беспилотников Департамента активных действий ГУР выведен из строя российский железнодорожный паром "Славянин", который оставался последним рабочим паромом оккупантов в Крыму для перевозки военных грузов. Кроме того, операторы ГУР активно уничтожают автомобильный транспорт и пункты накопления провианта и боеприпасов. Это приводит к критическому коллапсу снабжения пехоты оккупантов непосредственно на передовых позициях.

Последствиями успешных операций ГУР для врага стала критическая нехватка горючего и техники. Нарушение графиков железнодорожных и морских перевозок срывает оперативное развертывание резервов оккупационной армии. По данным радиоперехватов ГУР, из-за уничтожения украинскими силами каналов подвоза российская пехота неделями остается без еды и питьевой воды.

Как следствие, оккупанты вынуждены переходить на более длинные, менее защищенные и дорогие логистические маршруты, что делает их колонны более легкими целями для украинских дронов и артиллерии.

Силы обороны Украины также масштабируют удары по позициям российских войск на оперативную глубину, которая не позволяет россиянам создавать полевые склады с боекомплектом и горюче-смазочными материалами на расстоянии до 150 км. Именно этот фактор позволяет Силам обороны Украины удерживать позиции и успешно контратаковать противника.

Подытоживая, замечу, что подобные действия украинской армии стали особенно заметными в течение последних двух месяцев и уже влияют на общую ситуацию на фронте.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.