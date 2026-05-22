Навіть окупанти визнають перевагу: Сили оборони України системно завдають ударів по глибокому тилу російської логістики

Слід зазначити, що окупанти визнають перевагу Сил оборони України у використанні ударних безпілотників по всій протяжності російсько-українського фронту. До того ж йдеться про те, що за останні два місяці Сили оборони України значно збільшили кількість підрозділів операторів БпЛА.

Наразі українські дрони вже мають серйозний вплив на російську військову логістику на глибині до 150 км. Окупанти змушені визнати той факт, що українські безпілотники фактично контролюють так званий "сухопутний коридор", який з’єднує країну-окупанта з тимчасово окупованими територіями Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей і, відповідно, з тимчасово окупованим Кримом. Саме "сухопутний коридор" був одним із стратегічних завдань російської окупаційної армії на момент проведення так званої "спеціальної воєнної операції". Фактично йдеться про те, що на п’ятий рік війни плани "СВО" провалені. Особливо в частині покращення логістики з окупованими територіями України.

Українські військові продовжують масштабувати удари по тилових позиціях окупаційної армії, що суттєво ускладнює постачання окупаційних підрозділів.

Зокрема, спецпідрозділи ГУР МОУ здійснюють комплексне та систематичне вогневе ураження військової логістики російських окупантів на тимчасово окупованих територіях та в тилу ворога. Спецоперації української розвідки спрямовані на повне перерізання шляхів постачання зброї, техніки та пального для російської армії.

Так, наприклад, спецпідрозділ ГУР "Примари" провів успішну операцію, завдавши п`ять прицільних ударів безпосередньо під час руху ворожих вантажних ешелонів. Уражено локомотиви, що транспортували техніку, а також паливні цистерни.

Ударами безпілотників Департаменту активних дій ГУР виведено з ладу російський залізничний пором "Слов'янин", який залишався останнім робочим поромом окупантів у Криму для перевезення військових вантажів. Крім того, оператори ГУР активно знищують автомобільний транспорт та пункти накопичення провіанту й боєприпасів. Це призводить до критичного колапсу постачання піхоти окупантів безпосередньо на передових позиціях.

Наслідками успішних операцій ГУР для ворога став критичний брак пального та техніки. Порушення графіків залізничних та морських перевезень зриває оперативне розгортання резервів окупаційної армії. За даними радіоперехоплень ГУР, через знищення українськими силами каналів підвезення російська піхота тижнями залишається без їжі та питної води.

Як наслідок, окупанти змушені переходити на довші, менш захищені та дорожчі логістичні маршрути, що робить їхні колони легшими цілями для українських дронів та артилерії.

Сили оборони України також масштабують удари по позиціях російських військ на оперативну глибину, що не дає змоги росіянам створювати польові склади з боєкомплектом і паливно-мастильними матеріалами на відстані до 150 км. Саме цей чинник дає змогу Силам оборони України утримувати позиції та успішно контратакувати противника.

Підсумовуючи, зауважу, що подібні дії української армії стали особливо помітними протягом останніх двох місяців і вже впливають на загальну ситуацію на фронті.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.