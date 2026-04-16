Смертельная 20-километровая зона: почему РФ не удается продвинуться на Константиновском направлении

Ситуация на востоке Украины остается напряженной. Наиболее сложная обстановка складывается на Константиновском направлении: российские войска усилили давление, перебросив дополнительные резервы и активно применяя разрушительную тактику комбинированных ударов. При этом сам город фактически стерт с лица земли.

В настоящее время Константиновское направление является наиболее проблемным для Сил обороны Украины. По информации Генштаба ВСУ, с начала суток 14 апреля на фронте произошло 184 боевых столкновения, из них 24 — на Константиновском направлении. Главнокомандующий ВСУ Сирский сообщил, что российские оккупационные войска пытаются улучшить на этом отрезке свое тактическое положение, комбинируя атаки малыми группами пехоты и массированные налеты дронов.

Почти год украинские защитники успешно отражают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери. Командный состав подразделений ВСУ демонстрирует высокий уровень адаптивности к изменениям на поле боя, принимая инициативные и нестандартные решения.

Сейчас оккупанты передислоцировали дополнительные оперативные резервы и используют тактику комбинированных ударов — это и авиация, в частности применение ФАБ-3000, и удары по жилой инфраструктуре Константиновки, и работа ствольно-реактивной артиллерии. Кроме того, активно применяется тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" — термобарическое, неизбирательное оружие, которое фактически создает угрозу массовых жертв среди мирного населения, а не только воздействует на позиции украинских военных.

Последствия таких ударов для города критические. На сегодняшний день Константиновка как город, пригодный для проживания, фактически прекратила свое существование. Оккупанты не останавливаются перед использованием неизбирательного оружия и сознательно идут на риски массовых жертв среди гражданского населения.

Сложность обороны усугубляется и тактическим положением. Проблема заключается в том, что противник контролирует господствующие высоты — в районах Торецка и Часового Яра. Плюс атаки носят комбинированный характер: это и фронтальные штурмы с использованием тактики инфильтрации малых групп, и попытки охвата позиций Сил обороны Украины с флангов — со стороны Ступочек и Часового Яра. То есть давление осуществляется сразу по нескольким направлениям.

По информации украинских военных аналитиков, сейчас противник настойчиво пытается расширить свое тактическое вклинение в юго-восточную часть Константиновки и прорваться в западную (центральную) часть города, проводя активные штурмовые действия по направлениям:

Предтечино – Константиновка;

Александро-Шультино – Константиновка;

Яблоновка – Ильиновка;

Яблоновка – Степановка.

Противнику удалось инфильтровать в довольно значительном количестве малые пехотные группы (включая операторов БПЛА) в юго-восточную часть Константиновки, закрепиться в районе "Дачи". В то же время противник ведет бои за район железнодорожной станции и настойчиво пытается продвинуться на север от дороги Т-0504, вдоль улиц Бахмутская и Торецкая.

В ближайшее время оккупанты планируют начать бои в "промышленной зоне" на юге Константиновки (район Константиновского техникума Луганского национального аграрного университета), улице Мирошниченко.

Одновременно украинские силы продолжают удерживать ключевые позиции и проводить контратаки. Силы обороны Украины удерживают позиции в районе микрорайона Шевченко в Часов Яре, не давая оккупантам установить полный контроль над городом. Более того, именно этот участок позволяет проводить встречные контрнаступательные действия и сдерживать дальнейшее продвижение противника, не давая ему закрепиться.

Также отмечу и успехи украинских военных на других участках фронта.

Есть показательные тактические успехи: на Краматорском направлении Силы обороны зашли в населенный пункт Никифорово. На Лиманском направлении зачищены Сосновое, Яровая и Александровка. Также проведены рейдовые действия в Ямпольском лесу — в районах Озерного, Кривой Луки. Это говорит о том, что ВСУ не только удерживают оборону, но и ведут активные действия по вытеснению противника.

Кроме того, в районе Родинского Силы обороны Украины демонстрируют успешные действия, фактически сковывая продвижение оккупантов. В то же время в районе Гришино ситуация тяжелая — туда перебрасываются дополнительные резервы противника. Однако на Добропольском направлении все попытки прорыва украинской обороны закончились для оккупантов тяжелыми потерями в личном составе.

Особое внимание стоит уделить роли беспилотников, которые стали ключевым фактором на поле боя. Даже сами оккупанты вынуждены признавать не просто тактическое, а стратегическое преимущество Украины в использовании FPV-дронов и дронов-сбрасывателей. Фактически речь идет о создании так называемой стены дронов или "килл-зоны", которая не позволяет противнику свободно продвигаться и разрушает его наступательные планы. Глубина украинской "килл-зоны" достигает до 20 км, тогда как россияне способны работать максимум на глубину до 10 км. Это принципиально меняет ситуацию на поле боя, потому что нивелирует их преимущество в тяжелой технике — она фактически не может эффективно применяться.

Именно это влияет на потери российской армии и срыв ее планов.

Несмотря на переброску резервов и попытки наращивания давления, потери оккупантов остаются чрезвычайно высокими. В итоге сами россияне вынуждены признавать, что планы по захвату Донецкой области военным путем фактически провалились. Линия фронта остается примерно на тех же рубежах, что и год назад, а это свидетельствует, что Силы обороны Украины не только удерживают позиции, но и успешно контратакуют, ломая планы противника.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

