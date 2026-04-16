ВС РФ стремятся захватить четыре города-крепости Донецкой области: в ISW раскрыли планы оккупантов

Россия хочет оккупировать так называемый пояс городов-крепостей, который включает в себя Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск Донецкой области.

Эта линия является основой обороны Украины на востоке, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, захватить всю Донецкую область военным путем в 2026 году Россия не сможет.

В отчете указано, что сейчас под контролем Украины находится 19% территории Донецкой области. За последние 11 лет были потрачены огромные ресурсы на укрепление оборонной инфраструктуры в вышеупомянутых городах и вокруг них. С военной точки зрения, этот пояс крепостей является оптимальным для обороны почти по всем географическим и топографическим характеристикам. А опыт боев за последние годы показал, что попытки РФ захватить городскую застройку обходятся врагу достаточно дорого.

Пояс городов-крепостей в Донецкой области Фото: ISW

"Высокие потери, которые Россия понесла в битве за Бахмут или в кампании за захват Покровска, бледнеют по сравнению с теми, какие потери ей придется понести, чтобы захватить города-крепости — если вообще предполагать, что российские силы достигнут успеха", — отметили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что потеря контроля над поясом городов-крепостей потребовала бы от Украины обустройства новых укреплений на юге Харьковской и на востоке Днепропетровской областей, однако специфика этой местности плохо подходит для оборонительных действий.

Если бы Россия получила контроль над ключевыми городами в Донецкой области, то заняла бы выгодные позиции для развития дальнейшего наступления.

В ISW отметили, что именно поэтому на переговорах РФ настаивает на том, чтобы Украина отдала критически важную территорию без боя, ведь военным путем Россия вряд ли сможет достичь цели в ближайшее время.

Аналитики добавили, что в 2025 году оккупанты захватывали в среднем 15 кв. км в день. За первые три месяца 2026 года показатели снизились — противник продвигался в среднем на 5,5 кв. км в сутки.

