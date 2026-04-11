Перебрасывают подкрепления, но не имеют успеха: в ISW назвали ключевое направление наступления РФ

Российское командование смещает акцент на наступление вблизи Гуляйполя, однако эта стратегия не дает ожидаемого результата — продвижение остается минимальным, а украинские силы продолжают контратаковать. В то же время игнорирование угроз на других участках фронта только усложняет положение оккупантов.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 10 апреля, российские войска сознательно выбрали приоритетом наступательные действия к западу от Гуляйполя, несмотря на активные действия украинских сил на Александровском направлении.

По информации военного обозревателя Константина Машовца, российское командование считает, что украинские контратаки в районе Александровки, даже несмотря на угрозу для тыла их группировки, не являются критическими. Именно поэтому оно не спешит менять баланс сил и продолжает концентрировать ресурсы на продвижении в сторону Орехова.

Впрочем, на практике такая ставка себя не оправдывает. Российские подразделения продвигаются медленно и эпизодически, тогда как украинские силы не только сдерживают натиск, но и перехватывают инициативу на отдельных участках. В частности, украинские военные активно действуют в районах Прилук, Варваровки и Александровки, где продолжают давить на позиции противника.

Чтобы усилить наступление, РФ перебросила дополнительные силы — в частности подразделения морской пехоты и мотострелковые бригады из разных военных округов. Зато на Александровском направлении ограничились лишь частичным усилением. В целом, такая тактика свидетельствует о второстепенности этого участка для российского командования.

Попытки россиян стабилизировать ситуацию — в частности через контратаки в районах Александрограда и Январского и оборону возле Воскресенки — не дали ощутимого результата. В то же время украинские силы продолжают действовать активно и заставляют противника терять позиции и ресурсы.

Отдельное внимание аналитики обращают на использование Россией стратегических резервов. По словам Машовца, эти силы уже привлекаются на нескольких направлениях, в частности в районе Гуляйполя и на Запорожье, где российские группировки испытывают недостаток ресурсов для ведения наступления.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия начала активнее вводить резервы, несмотря на значительные потери. По его словам, численность российской группировки в Украине даже растет. В то же время Кремль поставил амбициозную цель — до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку и Покровск. Если ситуация с Покровском для россиян выглядит более-менее контролируемой, то по двум другим городам такие планы выглядят нереалистичными.

В ISW отмечают, что активные действия украинских войск на направлениях Александровки и Гуляйполя фактически срывают российские планы на других участках фронта, в частности в Донецкой области. Это заставляет российское командование перебрасывать силы, распылять ресурсы, в частности, этим они и создают дополнительные проблемы для собственной армии.

В общем, даже привлечение стратегических резервов пока не дает России ощутимых результатов. Более того, украинские действия заставляют оккупантов использовать эти силы не там, где они планировали главное наступление, и это ставит под сомнение эффективность всей их кампании на ближайшие месяцы.

Напомним, что в конце марта российское командование привлекло к штурмам на Гуляйпольском направлении морских пехотинцев, десантников и "элитных" операторов беспилотников. И все же несмотря на такое значительное привлечение сил, россияне не смогли повысить качество своих атак.

Также Фокус писал, что по словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, во время наступательной кампании Сил обороны удалось вернуть контроль над 470 кв. км территории. В частности, речь идет об отрезке фронта между Гуляйполем и Александровкой.