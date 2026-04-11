Перекидають підкріплення, але не мають успіху: у ISW назвали ключовий напрямок наступу ЗС РФ

Російське командування зміщує акцент на наступ поблизу Гуляйполя, однак ця стратегія не дає очікуваного результату — просування залишається мінімальним, а українські сили продовжують контратакувати. Водночас ігнорування загроз на інших ділянках фронту лише ускладнює становище окупантів.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 10 квітня, російські війська свідомо обрали пріоритетом наступальні дії на захід від Гуляйполя, попри активні дії українських сил на Олександрівському напрямку.

За інформацією військового оглядача Костянтина Машовця, російське командування вважає, що українські контратаки в районі Олександрівки, навіть попри загрозу для тилу їхнього угруповання, не є критичними. Саме тому воно не поспішає змінювати баланс сил і продовжує концентрувати ресурси на просуванні в бік Оріхова.

Втім, на практиці така ставка себе не виправдовує. Російські підрозділи просуваються повільно й епізодично, тоді як українські сили не лише стримують натиск, а й перехоплюють ініціативу на окремих ділянках. Зокрема, українські військові активно діють у районах Прилук, Варварівки та Олександрівки, де продовжують тиснути на позиції противника.

Щоб підсилити наступ, РФ перекинула додаткові сили — зокрема підрозділи морської піхоти та мотострілецькі бригади з різних військових округів. Натомість на Олександрівському напрямку обмежилися лише частковим підсиленням. В цілому, така тактика свідчить про другорядність цієї ділянки для російського командування.

Спроби росіян стабілізувати ситуацію — зокрема через контратаки в районах Олександрограда та Січневого і оборону біля Воскресенки — не дали відчутного результату. Водночас українські сили продовжують діяти активно та змушують противника втрачати позиції та ресурси.

Окрему увагу аналітики звертають на використання Росією стратегічних резервів. За словами Машовця, ці сили вже залучаються на кількох напрямках, зокрема в районі Гуляйполя та на Запоріжжі, де російські угруповання відчувають нестачу ресурсів для ведення наступу.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія почала активніше вводити резерви, попри значні втрати. За його словами, чисельність російського угруповання в Україні навіть зростає. Водночас Кремль поставив амбітну мету — до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ. Якщо ситуація з Покровськом для росіян виглядає більш-менш контрольованою, то щодо двох інших міст такі плани виглядають нереалістичними.

В ISW наголошують, що активні дії українських військ на напрямках Олександрівки та Гуляйполя фактично зривають російські плани на інших ділянках фронту, зокрема в Донецькій області. Це змушує російське командування перекидати сили, розпорошувати ресурси, зокрема, цим вони і створюють додаткові проблеми для власної армії.

Загалом, навіть залучення стратегічних резервів поки не дає Росії відчутних результатів. Ба більше, українські дії змушують окупантів використовувати ці сили не там, де вони планували головний наступ, і це ставить під сумнів ефективність усієї їхньої кампанії на найближчі місяці.

Нагадаємо, що наприкінці березня російське командування залучило до штурмів на Гуляйпільському напрямку морських піхотинців, десантників та "елітних" операторів безпілотників. Та все ж попри таке значне залучення сил, росіяни не змогли підвищити якість своїх атак.

Також Фокус писав, що за словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, під час наступальної кампанії Сил оборони вдалось повернути контроль над 470 кв. км території. Зокрема, йдеться про відтинок фронту між Гуляйполем та Олександрівкою.