ЗС РФ просунулись в Гришиному, але втратили 470 кв. км: чому зламались плани на "Поясі фортець"

27 березня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що під час наступальної кампанії Сил оборони вдалось повернути контроль над 470 кв. км території. Ішлося про відтинок фронту між Гуляйполем та Олександрівкою — бої відбувались на західному фланзі відносно "Поясу фортець", як аналітики називають слов'янсько-краматорську лінію оборони. Що сталось з російською спробою наступу у березні 2026 року та чому ЗСУ вдалось зламати плани Москви?

Попри успіхи ЗСУ на гуляйпільсько-олександріському відтинку фронту, ЗС РФ мають певні успіхи під Покровськом, повідомили аналітики проєкту Defese Express. Під час української контрнаступальної операції росіяни втратили 11 тис. осіб [орієнтовно, з січня по березень — ред.], написав Сирський під час візиту до Південної операційної зони. Фокус зібрав інформацію про зміни на фронті й про те, як Силам оборони вдалось зірвати наступ РФ на Слов'янськ.

Війна РФ — деталі останніх просувань

Аналітики DeepState вдень 27 березня розповіли про просування ЗС РФ у двох точках фронту. Зокрема, росіяни проникли ще далі у населеному пункті Гришиному, розташованому на північний захід від Покровська. На карті бойових дій з'явилась ново червона зона площею близько 0,7 кв. км: ворог зайняв нові квартали у центрі, пройшовши пів кілометра. Крім того, під час оновлень 24 березня утричі зросла окупована ділянка на околиці населеного пункту ("плюс" 2 кв. км). Друга точка, згадана аналітиками, — це 300 м біля села Софіївка, розташованому за 20 км на захід від Костянтинівки.

Відео дня

Війна РФ — ситуація у Гришиному станом на 26 березня, DeepState Фото: DeepState

Війна РФ — ситуація у Софіївці станом на 26 березня, DeepState Фото: DeepState

На інших відтинках фронту змін не було, показала карта аналітиків. При цьому командування ЗСУ зранку 27 березня написало, що найбільша кількість атак РФ зафіксували під Покровськом (42), а на другому місці — Гуляйполе (22) та Костянтинівка (23).

Як успіхи ЗСУ зірвали наступ РФ на Слов'янськ

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, як дії ЗСУ під Гуляйполем та Олександрівкою вплинули на наступальні спроможності ЗС РФ. Вони нагадали останні досягнення Сил оборони, коли командувач ДШВ повідомив про повернення контролю над селом Березовим біля Олександрівки. Також уточнюється, що українська наступальна операція складалась з двох окремих частин (наступ та відбиття), за підсумками яких вдалось деокупувати 334 кв. км. Аналітики наголосили, що через українську активність росіяни перекинули елітні десантні війська та морську піхотну з ділянки у Донецькій області, на якій планували наступ.

Війна РФ — ситуація біля Гуляйполя-Олександрівки, 27 березня, ISW Фото: ISW

"Подвійні тактичні зусилля українських військ мають каскадний вплив на інші ділянки фронту, змушуючи російські війська вибирати між захистом від українських контратак та розподілом живої сили та матеріалів для наступальних операцій в інших частинах лінії фронту", — ідеться у звіті.

ISW визнали, що ЗС РФ справді спробували почати наступ і це відбулась 17-21 березня, коли росіяни кинули вперед велику кількість військової техніки та живої сили. Попри таку активність, у РФ, ймовірно, усвідомлюють, що не зможуть легко окупувати чотири міста у Донецькій області, які аналітики назвали "Поясом фортець" (Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ). Зокрема, на взяття Покровська, у якому до вторгнення жило 60 тис. осіб, Москва витратила 2 роки. Тим часом у "Поясі фортець" — близько 300 тис. До всього, Генштаб ЗС РФ показав свою нездатність діяти відразу на кількох ділянках фронту: поки є активність українців, наприклад, під Гуляйполем, наступ на іншому відтинку "малоймовірний", ідеться у звіті ISW.

Війна РФ — ситуація біля Слов'янська, 27 березня, ISW Фото: ISW

Зазначимо, 26 березня сержант ЗСУ Максим "Молот" Бутолін у коментарі медіа "Новини. Live" підтвердив, що ЗС РФ справді почали весняний наступ. З його слыв, ворог використовує традиційну тактику — намагається інфільтрувати малі штурмові групи під прикриттям ночі та поганої погоди.

