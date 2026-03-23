Весняна наступальна кампанія РФ: що відбувається на фронті та куди тисне Кремль (карти)

Збройні сили Російської Федерації масштабно активізувались весною 2026 року, продовжуючи тиснути по лінії фронту від Сум до Запоріжжя, розповіли аналітики та військові. Під час останньої атаки під Лиманом росіяни використали бронетехніку, але при цьому втратили ледь не дві бригади живої сили. Які сили зібрав Кремль для весняно-літньої наступальної кампанії в Україні?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗС РФ відновлюють наступальну кампанію, дочекавшись гарної весняної погоди, ідеться у зверненні глави держави від 22 березня. Про це ж сказав головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який уточнив, що Кремль планує набрати 409 тис. солдатів та продовжуватиме війну. Фокус зібрав інформацію про основні напрямки, в яких росіяни продовжили наступальну кампанію у 2026 році.

Наступ РФ — які напрямки штурмів РФ

У березні військові та аналітики інформували про три зони, в яких зросла активність ЗС РФ. Крім того, є один напрямок, у якому РФ планує зробити "буферну зону", і ще один, в якому зосередили від 126 до 250 тис. військових.

23 березня. Вовчанський та Куп'янський напрямки. Аналітики проєкту DeepState у вечірньому оновленні карти боїв за 22 березня повідомили, що росіяни просунулись під Вовчанськом і також мають успіхи біля Синьківки (поруч з Куп'янськом). Втім, інформацію спростувало командування Угрупування об'єднаних сил: запевнили, що у вказаних точках немає просування росіян.

19 березня. Лиманський напрямок. Як розповів офіцер 53 бригади "Страйкер", на даному відтинку фронту відбувся один з найпотужніших останніх штурмів ЗС РФ, які відбили бійці його підрозділу, 3 корпусу та інших Сил оборони. Особливість атаки полягала в тому, що Кремль кинув вперед колони бронетехніки, чого не пробили веж певний час, та намагався прорватись відразу у семи ділянках на 100-кілометровому відтинку. У відповідь українці залучили навіть роботособаки Boston Dynamics, сказав Страйкер. Як пояснив військовий експерт Тимочко, росіяни могли втратити дві бригади.

18 березня. Гуляйпільсько-Покровський напрямок. Як повідомив командир Силами безпілотних систем Роберт Бровді, на 100-кілометровому відтинку фронту почався весняний наступ ЗС РФ, який Кремль відклав через погану погоду, а тепер заактивізувався. гідно з даними СБС, протягом півтори доби знешкодили майже 1000 окупантів. Такі втрати ворога говорять про посилення наступу, який спинили бійці СБС та інші підрозділи сил оборони.

Фото: DeepState

16 березня. Слов'янський напрямок. Французький OSINTер Clément Molin відреагував на прорив ЗС РФ у районі Сіверська. За його оцінками, на які звернули увагу у каналі In Factum, основний удар РФ спрямований на Слов'янськ, а для цього росіянам слід просунутись по усій лінії від Лимана через Костянтинівку до Добропілля. Аналітики при цьому пояснив, що позаду цього міста Україна звела три непроникні лінії оборони, а "основний наступ розгорнеться в районі Райського" (між Добропіллям та Дружківкою). На вказаному відтинку зібрали 18 бригад та 8 вісім дивізій (орієнтовно, 126-250 тис.), а, для порівняння, під Запоріжжям — дещо менші сили (15 бригади та 6 дивізій).

Фото: Twitter / Clément Molin

10 березня. Сумський напрямок. Командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий розповів про появу нових червоних зон в Сумській області, які з'явились через проникнення росіян через кордон. З'ясувалось, що це відбувається відповідно до плану Міноборони РФ щодо створення "захисної зони" в регіоні.

Фото: Українська правда

Як показують заяви аналітиків та військових, протягом першої половини березня ЗС РФ активізувались почергово чи одночасно по усьому тисячокілометровому фронту від, умовно, Степногірська під Запоріжжям до Вовчанська та Сум.

Зазначимо, 23 березня з'явився звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), які розповіли про те, що нова наступальна кампанія ЗС РФ почнеться, ймовірно, у квітні 2026 року. При цьому посилають на заяву Владислава Волошина, який розвів про мобілізацію у РФ та перетворення 810 бригади морської піхоти (2-5 тис. ос.) у дивізію (10-20 тис. ос.).

Нагадуємо, 23 березня начальник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попередив, що ЗС РФ готує новий масований обстріл України. Тим часом офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк пояснив, яку тактику використовують росіяни під час штурмів на Покровському напрямку.