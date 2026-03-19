ЗС РФ наберуть 409 тисяч солдатів у 2026 році: як ЗСУ зламають плани Кремля, — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський повідомив, що у 2026 році Кремль планує збільшити Збройні сили Російської Федерації на 409 тисяч військових. Крім того, очікується активізація противника на фронті, але українські війська готують фортифікації та різні види захисту. Які плани ЗС РФ на наступні 12 місяців та чим відповість Україна?

Збільшення чисельності ЗС РФ говорить про те, що Москва не планує зупиняти війну, а готується до нового наступу, ідеться у дописі Сирського у Telegram-каналі. Українське командування готує відповідь. Зі слів головнокомандувача, ідеться про будівництво фортифікацій, розвиток антидронового захисту, підготовки громад до оборони. До всього, Генштаб намагатиметься швидко приймати рішення та стежити з виконанням поставлених завдань.

Заява Сирського з'явилась зранку 19 вересня, після чергового повідомлення Кремля про призупинення мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. Головнокомандувач повідомив про збільшення російської армії на 409 тис. осіб у 2026 році: тобто ідеться про "плюс" 34 тис. на місяць. Також з'ясувалось. що відбулась нарада за участю бойових командирів, представників Держспецтрансслужби та військових адміністрацій. У заяві наголошується, що від швидкості рішень "напряму залежить стійкість оборони та життя українських військових".

Солдати ЗС РФ — Сирський про набір 409 тисяч росіян у 2026 році

Зазначимо, Фокус писав про те, яка кількість солдатів ЗС РФ перебуває на території України та бере участь у бойових діях. Згідно з даними командування, ідеться приблизно про 700 тис. осіб, які активною воюють. При цьому на початку 2026 року міністр оборони Михайло Федоров розповів, що поточні втрати росіян складають 30-35 тис. на місяць (грудень 2025-лютий 2026). У планах України — довести ці втрати до 50 тис. на місяць. На основі вказаних даних Фокус створив умовний прогноз зменшення російської армії за умови, що втрати в 50 тисяч будуть щомісяця протягом року, а росіяни набиратимуть по 34 тис. осіб (згідно з заявою Сирського). При ідеальних умовах, якщо плани Міноборони України реалізуються і Москва не оголосить мобілізацію, то протягом 12 місяців ЗС РФ зменшиться на 30%.

Солдати ЗС РФ — прогноз чисельності втрат росіян у 2026 році, Фокус

Зазначимо, 18 березня командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді написав у Telegram, що, на його думку, почався весняний наступ РФ. Зі слів військового, росіяни активізувались на відтинку від Гуляйполя до Покровська. Оператори СБС помітили активізацію противника, оскільки протягом півтори доби знешкодили понад 900 солдатів противника буквально на 100-кілометровому відтинку фронту. При цьому у поточному звіті Генштабу ЗСУ ішлося про те, що на вказаному відтинку справді більш як удвічі зросла кількість штурмових дій.

Нагадуємо, 19 березня з'явився матеріал Фокусу про деталі наступу ЗС РФ на Запорізькому напрямку, у якому військові експерти та оглядачі пояснили, чому росіяни задіяли "коней та мотоцикли".