ВС РФ наберут 409 тысяч солдат в 2026 году: как ВСУ сломают планы Кремля, — Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский сообщил, что в 2026 году Кремль планирует увеличить Вооруженные силы Российской Федерации на 409 тысяч военных. Кроме того, ожидается активизация противника на фронте, но украинские войска готовят фортификации и различные виды защиты. Какие планы ВС РФ на следующие 12 месяцев и чем ответит Украина?

Увеличение численности ВС РФ говорит о том, что Москва не планирует останавливать войну, а готовится к новому наступлению, говорится в заметке Сирского в Telegram-канале. Украинское командование готовит ответ. По словам главнокомандующего, речь идет о строительстве фортификаций, развитии антидроновой защиты, подготовке общин к обороне. Ко всему, Генштаб будет пытаться быстро принимать решения и следить за выполнением поставленных задач.

Заявление Сырского появилось утром 19 сентября, после очередного сообщения Кремля о приостановлении мирных переговоров о прекращении войны в Украине. Главнокомандующий сообщил об увеличении российской армии на 409 тыс. человек в 2026 году: то есть речь идет о "плюсе" 34 тыс. в месяц. Также выяснилось. что состоялось совещание с участием боевых командиров, представителей Госспецтрансслужбы и военных администраций. В заявлении отмечается, что от скорости решений "напрямую зависит устойчивость обороны и жизни украинских военных".

Відео дня

Солдаты ВС РФ — Сырский о наборе 409 тысяч россиян в 2026 году Фото: Скриншот

Солдаты ВС РФ — какие планы Украины

Отметим, Фокус писал о том, какое количество солдат ВС РФ находится на территории Украины и участвует в боевых действиях. Согласно данным командования, речь идет примерно о 700 тыс. человек, которые активной воюют. При этом в начале 2026 года министр обороны Михаил Федоров рассказал, что текущие потери россиян составляют 30-35 тыс. в месяц (декабрь 2025-февраль 2026). В планах Украины — довести эти потери до 50 тыс. в месяц. На основе указанных данных Фокус создал условный прогноз уменьшения российской армии при условии, что потери в 50 тысяч будут ежемесячно в течение года, а россияне будут набирать по 34 тыс. человек (согласно заявлению Сырского). При идеальных условиях, если планы Минобороны Украины реализуются и Москва не объявит мобилизацию, то в течение 12 месяцев ВС РФ уменьшится на 30%.

Солдаты ВС РФ — прогноз численности потерь россиян в 2026 году, Фокус Фото: Фокус

Отметим, 18 марта командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди написал в Telegram, что, по его мнению, началось весеннее наступление РФ. По словам военного, россияне активизировались на отрезке от Гуляйполя до Покровска. Операторы СБС заметили активизацию противника, поскольку в течение полутора суток обезвредили более 900 солдат противника буквально на 100-километровом отрезке фронта. При этом в текущем отчете Генштаба ВСУ говорилось о том, что на указанном отрезке действительно более чем вдвое возросло количество штурмовых действий.

Напоминаем, 19 марта появился материал Фокуса о деталях наступления ВС РФ на Запорожском направлении, в котором военные эксперты и обозреватели объяснили, почему россияне задействовали "лошадей и мотоциклы".