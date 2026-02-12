Федоров рассказал о потерях россиян за декабрь и январь: наша стратегия работает

Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о том, что украинские военные ликвидировали 65 тысяч российских оккупантов в течение декабря 2025 — января 2026.

Он отметил, что Украина имеет определенное видение своих планов на 2026 год. Об этом он сказал в Брюсселе накануне заседания "Рамштайн", передает Clash Report.

"Мы продолжаем бороться с Россией. И вы правы, наша стратегия работает. Мы ликвидировали 35 тысяч российских солдат в декабре, 30 тысяч российских солдат в январе. И мы имеем наше видение планов на этот год", — отметил Федоров.

По его словам, Украина должна получить хорошую поддержку от союзников.

При этом перед заседанием "Рамштейна" Федоров провел ряд встреч с европейскими партнерами. В частности с ними украинская делегация обсудила новые взносы в программу PURL для закупки критически необходимых средств ПВО, финансирование украинских дронов и ракет, развитие совместных оборонных проектов и сотрудничество в сфере ОПК.

"Украина сегодня формирует новую модель обороны — дешевые технологические решения, быстрый цикл инноваций и управление на основе данных. Мы готовы делиться этими решениями — и уже открываем партнерам доступ к аналитике с поля боя", — написал глава Минобороны.

Напомним, ранее Bloomberg сообщило, что потери РФ в январе 2026 года превысили количество людей, которых Россия смогла привлечь в состав ВС, на 9 тысяч. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, потери россиян составили более 32 тысяч.

Перед этим командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщал, что потери россиян на войне за январь 2026 года второй раз за все время полномасштабного вторжения превысили количество новобранцев. По его данным, враг в январе 2026 года сумел мобилизовать и заключить контракты с 22 000 россиян.

Напомним, что в NYTimes оценили, что потери в войне между Украиной и Россией продолжают расти и уже достигают миллионов людей по обе стороны конфликта. По прогнозам The New York Times, к весне общее количество раненых, погибших и пропавших без вести может превысить два миллиона, при этом значительная часть потерь приходится на российских военных.

В то же время Владимир Зеленский заявлял, что потери Сил обороны с 24 февраля 2022 года достигли 55 тысяч погибшими. Однако многие люди также считаются пропавшими без вести.