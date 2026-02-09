Потери в войне в Украине могут превысить 2 млн: в NYT подсчитали сколько россиян умирает ежемесячно

Потери в войне между Украиной и Россией продолжают расти и уже достигают миллионов людей по обе стороны конфликта. По прогнозам The New York Times, к весне общее количество раненых, погибших и пропавших без вести может превысить два миллиона, при этом значительная часть потерь приходится на российских военных.

Как говорится в материале издания NYT, в прошлом году российские потери составляли почти 35 тысяч в месяц, и эти цифры показывают масштаб и продолжительность конфликта.

В частности, как рассказал автору статьи, руководитель киевского бюро Эндрю Крамер, который исследует российско-украинскую войну, что прошлым летом стал свидетелем погребения одного из военных, погибших защищая свою страну. По его словам, когда похоронный кортеж с солдатами проезжал по улицам, город буквально "остановился", а местные стали на колени и начали раскладывать цветы. Также его поразило то, что во Львове военное кладбище уже заполнено, и рядом открывают новое пространство для захоронений.

Відео дня

"Во многих городах, где я был, на улицах развеваются сухоцветы. Их часто можно увидеть, когда паркуешь машину или идешь по тротуару. А в конце прошлого года военное кладбище во Львове заполнилось. Теперь это пространство украинских флагов, которые вешают на могилы солдат", — рассказал журналист.

Несмотря на впечатляющую цифру потерь, в России, по словам журналиста Ивана Нечепуренко, который освещает события в стране и регионе, большинство граждан хотят "мира", но на условиях своего государства. По данным опросов, 61% россиян хотят прекращения войны, однако лишь 21% готовы к уступкам, а 59% считают, что удары по Украине следует усилить, если мир недостижим.

"А что касается человеческих потерь, то Кремль создал сложную схему вербовки, где пожилым мужчинам, которые не смогли найти свое место в жизни, щедро платят за участие в войне. Это фактически защищает большую часть населения от войны, отталкивая ее на обочину российского общества", — цитирует журналиста NYT.

Масштабы боевых действий показывает корреспондент Марк Сантора. Он отмечает, что фронт уже не напоминает классическую линию, поскольку зона активных действий простирается более чем на 750 миль — примерно расстояние от Чикаго до Нью-Йорка.

"Я часто ездил в медицинские пункты на передовой, и каждый раз меня поражал безостановочный темп битвы, независимо от времени года", — рассказал корреспондент.

Более того, конфликт распространяется далеко за пределы фронта. Так, города и поселки практически ежедневно подвергаются регулярным бомбардировкам врага.

"Десятки тысяч украинских мирных жителей также были убиты или ранены. Это глубоко связывает нацию с ее бойцами-мужчинами и женщинами. Люди часто спрашивают, кто побеждает. Но это кажется неправильным вопросом. Украинцы остро осознают цену, которую они платят. Но пока Россия настойчиво стремится уничтожить украинское государство, они не видят альтернативы", — добавили в материале.

Ранее Фокус писал, что в прошлом месяце фиксировалось передвижение сотни россиян в сутки, а сейчас их количество составляет около 30-40 солдат. Как объясняют военные, их активность упала вдвое из-за сильных морозов и больших потерь личного состава.

Также командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди рассказывал, что потери россиян на войне за январь 2026 года второй раз за все время полномасштабного вторжения превысили количество новобранцев.