"Замерзают насмерть": в ВСУ назвали причины снижения активности россиян на фронте (видео)

Активность российских оккупационных войск на фронте снизилась более чем вдвое, что связано с морозами и морально-психологическим состоянием противника.

Влияет на ситуацию и высокий уровень потерь личного состава ВС РФ, заявил в эфире телеканала "Мы-Украина" командир экипажа БПЛА "Кара небесная", 4 Бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш.

"Первое — очень резкое похолодание, и противник действительно имеет большие потери даже от обморожений. И очень большое количество российских солдат ноют о том, что они буквально замерзают насмерть", — сказал Отченаш.

Он пояснил, что еще в прошлом месяце фиксировалось передвижение сотни россиян в сутки, а сейчас их количество составляет около 30-40 солдат.

Кроме того, по словам военного, в последнее время враг несет очень большие потери,.

"Мы знаем, что нашей бригадой было уничтожено более 3000 военнослужащих РФ за последние три месяца, а это буквально целая бригада россиян", — подчеркнул Отченаш.

