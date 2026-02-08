"Замерзають насмерть": в ЗСУ назвали причини зниження активності росіян на фронті (відео)

Активність російських окупаційних військ на фронті знизилася більше ніж удвічі, що пов'язано з морозами та морально-психологічним станом противника.

Впливає на ситуацію і високий рівень втрат особового складу ЗС РФ, заявив в етері телеканалу "Ми-Україна" командир екіпажу БПЛА "Кара небесна", 4 Бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш.

"Перше — дуже різке похолодання, і противник дійсно має великі втрати навіть від обморожень. І дуже велика кількість російських солдат ниють про те, що вони буквально замерзають насмерть", — сказав Отченаш.

Він пояснив, що ще минулого місяця фіксувалося пересування сотні росіян на добу, а зараз їх кількість складає близько 30-40 солдатів.

Крім того, за словами військового, останнім часом ворог зазнавав дуже великих втрат,.

"Ми знаємо, що нашою бригадою було знищено більше 3000 військовослужбовців РФ за крайніх три місяці, а це буквально ціла бригада росіян", — наголосив Отченаш.

