Більше, ніж РФ рекрутувала: Сирський розповів, скільки окупантів знешкодили безпілотні підрозділи у січні

Міноборони ЗС РФ за місяць рекрутували до війська 22 тисячі осіб. Безпілотні підрозділи ЗСУ ліквідували за цей проміжок часу майже 30 тисяч окупантів.

У січні безпілотні підрозділи Сил оборони України знищили майже 29,7 тис. військовослужбовців російської армію. Про це Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському повідомили під час наради з керівним складом СБС.

За місяць, як наголошується, противник рекрутував лише 22 тис. осіб.

"Це та різниця, до якої ми прагнемо: знищувати більше солдатів, ніж Росія встигає поставити у стрій", — зазначив головком, додавши, що подальше нарощування ефективності змушуватиме Москву припинити загарбницьку війну.

Загалом же протягом січня підрозділи безпілотних авіаційних комплексів уразили 66,2 тис. цілей. При цьому наземні роботизовані комплекси здійснили на чверть більше місій, ніж у грудні минулого року.

Відео дня

Сирський наголосив, що для посилення боєздатності до штату окремих штурмових полків буде введено додаткові батальйони безпілотних систем. Окрім того, в бригадах Сил тероборони також нарощуватимуть безпілотну складову.

Нагадаємо, у вересні пілоти 59 бригади Сил безпілотних систем знищили російський гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Вертоліт вполювали у Покровському районі Донецької області.

18 січня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголошував, що збройні сили РФ планують застосовувати до 1000 дронів на добу проти України.